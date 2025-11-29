W skrócie Nowy fragment drogi S7 w Krakowie zostanie otwarty dla kierowców już w czwartek.

Kierowcy pojadą jednym pasem w każdym kierunku, a prędkość będzie ograniczona do 60 km/h.

Całość Wschodniej Obwodnicy Krakowa ma być gotowa w drugiej połowie 2026 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce. Biegnie ona z północy, z Gdańska, niemal aż do południowej granicy, łącząc port w Gdańsku i Gdyni z przejściem granicznym ze Słowacją w Chyżnem. To element międzynarodowej trasy E77.

W ostatnich latach droga S7 była intensywnie rozbudowywana. Obecnie w budowie są ostatnie odcinki pod Warszawą oraz fragment, który jest jednocześnie Wschodnią Obwodnicą Krakowa. Po ich ukończeniu do wybudowania zostanie jedynie odcinek z Krakowa do Myślenic.

Kolejny fragment Wschodniej Obwodnicy Krakowa przyjmie kierowców

GDDKiA poinformowała, że już w najbliższy czwartek udostępniony dla kierowców zostanie kolejny fragment obwodnicy Krakowa, czyli trasy S7. Znajduje się on w granicach Krakowa, i łączy węzły Grębałów i Nowa Huta. Na razie samochody pojadą tylko jednym pasem w każdym kierunku, a ich przejazd z formalnego punktu widzenia będzie się odbywał po placu budowy.

Dlatego obowiązywać będzie na nim ograniczenie prędkości do 60 km/h, a w miejscach przejazdu między jezdniami, tzw. przewiązek, do 40 km/h.

Nie udostępnimy w całości obu jezdni. Na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy, w okolicy obecnego zjazdu na ul. Ujastek Mogilski, będą trwały ostatnie prace związane z położeniem nawierzchni

Po ułożeniu nawierzchni w tym miejscu przywrócony zostanie wyjazd z trasy S7 na ul. Ujastek Mogilski. Nie będzie możliwości zjazdu z ul. Ujastek Mogilski na trasę S7. To rozwiązanie będzie utrzymane jeszcze przez kilka miesięcy.

Od grudnia 2024 roku Kraków ma ekspresowe połączenie z Warszawą

W grudniu 2024 r. GDDKiA oddała do użytkowania 13,3 km odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice, na którym droga tymczasowym łącznikiem jest skomunikowana z północną obwodnicą Krakowa (trasą S52). W budowie wciąż pozostaje 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku znajduje się 29 obiektów - mostów, wiaduktów i estakad.

Kiedy zakończy się budowa drogi S7 w Krakowie?

Według zapowiedzi zarządcy dróg, w drugiej połowie 2026 roku planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy Krakowa.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Odcinek buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gűlermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL