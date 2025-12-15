W skrócie W tunelu na Zakopiance prowadzone będą nocne prace serwisowe, wymagające czasowego ograniczenia ruchu.

W godzinach 2:00-2:30 tunel zostanie całkowicie zamknięty, a dla kierowców zostaną wyznaczone objazdy.

Przeglądy obejmują kluczowe systemy bezpieczeństwa, mające zapewnić sprawność działania tunelu pod Luboniem Małym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Tunel na Zakopiance. Nocne prace serwisowe

GDDKiA poinformowała, że w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich na drodze ekspresowej S7 będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie. Prace serwisowe zaplanowano w godzinach nocnych, aby zminimalizować utrudnienia na jednej z najbardziej obciążonych tras w Małopolsce.

Większość robót prowadzona będzie przy utrzymaniu ruchu. Samochody będą poruszać się jednym pasem, a obowiązujące ograniczenie prędkości zostanie obniżone do 70 km/h. Taka organizacja ruchu może powodować lokalne spowolnienia, zwłaszcza dla kierowców realizujących nocny tranzyt w kierunku Zakopanego lub Krakowa.

Całkowite czasowe zamknięcie tunelu i objazdy

Największe utrudnienia zaplanowano w godzinach od 2.00 do 2.30. W tym czasie tunel zostanie całkowicie zamknięty, a trasa S7 wyłączona z ruchu na odcinku pomiędzy węzłami Lubień i Skomielna Biała.

Podczas zamknięcia kierowcy jadący w stronę Zakopanego zostaną skierowani z węzła Lubień na drogę wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie na drogę krajową nr 28, która doprowadzi ich z powrotem do węzła Skomielna Biała. Analogiczna trasa objazdowa będzie obowiązywać w przeciwnym kierunku, dla pojazdów jadących w stronę Krakowa.

To rozwiązanie było już stosowane podczas wcześniejszych nocnych zamknięć tunelu. Objazd wydłuża trasę o kilka kilometrów i zazwyczaj oznacza dodatkowe kilkanaście minut jazdy, choć przy większym natężeniu ruchu czas przejazdu może się wydłużyć.

Co będzie sprawdzane w tunelu pod Luboniem Małym?

Prace mają charakter rutynowy i obejmują kluczowe systemy bezpieczeństwa. Drogowcy sprawdzą instalacje oświetlenia, zasilania oraz sterowania ruchem. Testom poddane zostaną również systemy wentylacji, monitoringu wizyjnego, czujniki bezpieczeństwa, nagłośnienie alarmowe oraz łączność.

Regularne przeglądy są obowiązkowe i wynikają z przepisów dotyczących eksploatacji obiektów tunelowych. Podczas prac symulowane są różne scenariusze awaryjne, w tym sytuacje pożarowe, aby upewnić się, że wszystkie systemy reagują prawidłowo.

Tunel pod Luboniem Małym ma ponad 2 km długości i stanowi jeden z najważniejszych obiektów na drodze ekspresowej S7 pomiędzy Lubieniem a Rabką-Zdrojem. Oddano go do użytku 12 listopada 2022 r. Od tego czasu znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Zakopanego i poprawił bezpieczeństwo na jednym z najbardziej newralgicznych odcinków trasy.

Niebezpieczne zawracanie w tunelu i szybka reakcja policjantów materiały prasowe