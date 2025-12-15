15 grudnia utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Kierowców czekają objazdy
Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w tunelu pod Luboniem Małym. W ciągu najbliższych dwóch nocy obiekt będzie częściowo zwężany, a w wybranych godzinach całkowicie zamknięty. Gdzie wyznaczono objazdy?
W skrócie
- W tunelu na Zakopiance prowadzone będą nocne prace serwisowe, wymagające czasowego ograniczenia ruchu.
- W godzinach 2:00-2:30 tunel zostanie całkowicie zamknięty, a dla kierowców zostaną wyznaczone objazdy.
- Przeglądy obejmują kluczowe systemy bezpieczeństwa, mające zapewnić sprawność działania tunelu pod Luboniem Małym.
Tunel na Zakopiance. Nocne prace serwisowe
GDDKiA poinformowała, że w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich na drodze ekspresowej S7 będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie. Prace serwisowe zaplanowano w godzinach nocnych, aby zminimalizować utrudnienia na jednej z najbardziej obciążonych tras w Małopolsce.
Większość robót prowadzona będzie przy utrzymaniu ruchu. Samochody będą poruszać się jednym pasem, a obowiązujące ograniczenie prędkości zostanie obniżone do 70 km/h. Taka organizacja ruchu może powodować lokalne spowolnienia, zwłaszcza dla kierowców realizujących nocny tranzyt w kierunku Zakopanego lub Krakowa.
Całkowite czasowe zamknięcie tunelu i objazdy
Największe utrudnienia zaplanowano w godzinach od 2.00 do 2.30. W tym czasie tunel zostanie całkowicie zamknięty, a trasa S7 wyłączona z ruchu na odcinku pomiędzy węzłami Lubień i Skomielna Biała.
Podczas zamknięcia kierowcy jadący w stronę Zakopanego zostaną skierowani z węzła Lubień na drogę wojewódzką nr 968 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie na drogę krajową nr 28, która doprowadzi ich z powrotem do węzła Skomielna Biała. Analogiczna trasa objazdowa będzie obowiązywać w przeciwnym kierunku, dla pojazdów jadących w stronę Krakowa.
To rozwiązanie było już stosowane podczas wcześniejszych nocnych zamknięć tunelu. Objazd wydłuża trasę o kilka kilometrów i zazwyczaj oznacza dodatkowe kilkanaście minut jazdy, choć przy większym natężeniu ruchu czas przejazdu może się wydłużyć.
Co będzie sprawdzane w tunelu pod Luboniem Małym?
Prace mają charakter rutynowy i obejmują kluczowe systemy bezpieczeństwa. Drogowcy sprawdzą instalacje oświetlenia, zasilania oraz sterowania ruchem. Testom poddane zostaną również systemy wentylacji, monitoringu wizyjnego, czujniki bezpieczeństwa, nagłośnienie alarmowe oraz łączność.
Regularne przeglądy są obowiązkowe i wynikają z przepisów dotyczących eksploatacji obiektów tunelowych. Podczas prac symulowane są różne scenariusze awaryjne, w tym sytuacje pożarowe, aby upewnić się, że wszystkie systemy reagują prawidłowo.
Tunel pod Luboniem Małym ma ponad 2 km długości i stanowi jeden z najważniejszych obiektów na drodze ekspresowej S7 pomiędzy Lubieniem a Rabką-Zdrojem. Oddano go do użytku 12 listopada 2022 r. Od tego czasu znacząco skrócił czas przejazdu w kierunku Zakopanego i poprawił bezpieczeństwo na jednym z najbardziej newralgicznych odcinków trasy.