W skrócie Niemcy planują wprowadzenie szlabanów i systemu wagowego na moście Wiehtalbrücke na autostradzie A4 ze względu na jego zły stan techniczny.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i przedłużenia żywotności mostu wprowadzono już ograniczenia w ruchu oraz zakaz wjazdu ciężkich pojazdów.

Nowy system ma zacząć działać najwcześniej latem 2026 roku i może spowodować powstawanie dodatkowych korków na jednej z najważniejszych tras tranzytowych Europy.

Chodzi o most Wiehtalbrücke, który znajduje się na autostradzie A4 między Gummersbach a Kolonią. Konstrukcja o długości 700 m została wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku i wykazuje już spore ślady wyeksploatowania. Nie jest to oczywiście odosobniona sytuacja, ponieważ w opłakanym stanie jest znacznie więcej obiektów inżynierskich pochodzących z minionego wieku. Kondycja tego mostu jest na tyle licha, że na autostradzie powstanie system wagowy ze szlabanami.

Przedzielą ważny fragment A4. Powstaną szlabany i waga

Alarmujące sygnały dotyczące stanu mostu Wiehtalbrücke docierały do zarządcy niemieckich autostrad - państwowej spółki Autobahn GmbH - już kilkukrotnie. Początkowo wprowadzono zakaz jazdy skrajnymi prawymi pasami, co miało przełożyć się na bardziej korzystne dla konstrukcji rozłożenie ciężaru. Następnie wprowadzono nakaz utrzymywania większej odległości przez pojazdy ciężarowe, a także wstrzymano wydawanie zezwoleń na przejazd transportów ponadnormatywnych tym odcinkiem.

Wszystkie te sposoby okazały się jednak niewystarczające. Stan Wiehtalbrücke na autostradzie A4 w zachodnich Niemczech jest opłakany, dlatego Autobahn GmbH zmuszona jest do sięgnięcia po bardziej radykalne kroki - mowa o zamontowaniu szlabanów wraz z systemem wagowym.

Będą szlabany, waga i korki. Tak Niemcy chcą chronić ważny most na autostradzie A4

Takie rozwiązanie nie jest nowinką na drogach naszego zachodniego sąsiada. Podobny system wagowy wraz ze szlabanami kilka lat temu został zamontowany na autostradzie A40, który automatycznie wychwytywał pojazdy ciężarowe przekraczające dopuszczalną masę całkowitą lub o nadmiernym nacisku osiowym. W przypadku zarejestrowania nieprawidłowości, przed takim pojazdem zamykał się szlaban i zmuszał kierowcę do zjazdu do punktu kontrolnego, co jednocześnie zabraniało wjazdu na most.

Kluczowy most na A4 w Niemczech zagrożony. Zamknięcie sparaliżuje tranzyt. autobahn.de materiał zewnętrzny

Plany przedzielenia A4 szlabanami są już zaawansowane i według doniesień niemieckiej prasy znajdują się na etapie oficjalnego planowania. Pojawiły się również pierwsze terminy i waga wraz ze szlabanami zacznie funkcjonować nie wcześniej niż latem 2026 r.

Kierowcy muszą przygotować się na korki. To jedyny sposób na ochronę mostu Wiehtalbrücke

Zarządca niemieckich autostrad przyznaje, że jest to jedyny skuteczny sposób na utrzymanie mostu Wiehtalbrücke w dalszej eksploatacji - w przeciwnym wypadku niezbędne będzie zamknięcie A4 oraz przeprowadzenie remontu, który będzie wiązał się z potężnymi utrudnieniami w ruchu i jeszcze większymi korkami na jednej z kluczowych tras dla tranzytu w Europie.

Eksperci ds. ruchu drogowego podkreślają jednak, że rozwiązanie to nie jest dobrą wiadomością przede wszystkim dla zmotoryzowanych. Jego montaż realnie wpłynie na pogorszenie płynności ruchu i oznacza dla kierowców kolejne utrudnienia.

Most Wiehtalbrücke. Ma 705 m długości i jest nawet 60 m nad ziemią

Most Wiehtalbrücke - znany również pod nazwą Talbrücke Wiehl - został wybudowany w 1971 r. Znajduje się w ciągu autostrady A4 Kolonia - Olpe nad doliną rzeki Wiehl nieopodal Gummersbach. To obiekt o konstrukcji stalowej, który ma 705 m długości, 30,25 m szerokości i w maksymalnym punkcie wznosi się 60 m nad ziemią.

