Gwiazdy TVN oskarżone o gwałt. Sąd wydał wyrok w sprawie dziennikarzy

W skrócie Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił dziennikarzy Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od zarzutu gwałtu, o który byli oskarżeni przez dwie kobiety.

Dziennikarze od początku zaprzeczali wszelkim zarzutom i twierdzili, że są ofiarami prowokacji i próby wyłudzenia.

Proces trwał od września do grudnia 2025 roku, w czasie którego prokuratura nałożyła ograniczenia, ale nie zastosowała aresztu.

Sprawa wyszła na jaw w lipcu i dotyczyła zdarzenia z października 2024 roku. O sprawie jako pierwsza napisała "Gazeta Wyborcza". Zgodnie z jej relacją 30 czerwca śledczy z Prokuratury Rejonowej Katowice Północ skierowali do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Adamowi Kornackiemu i Patrykowi Mikiciukowi.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za gwałt. Pokrzywdzonymi są dwie kobiety w wieku 26 i 34 lat

Proces dziennikarzy motoryzacyjnych rozpoczął się 9 września 2025 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W poniedziałek, 15 grudnia zapadł wyrok, o czym poinformował w sieci adwokat Jakub Wende.

Zaledwie trzy miesiące od pierwszej rozprawy, sąd wydał wyrok. Sąd Okręgowy w Katowicach właśnie ogłosił wyrok w sprawie Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka. Obaj nasi klienci zostali uniewinnieni od stawianego im zarzutu. Dziękuję za świetną współpracę p. Mec. Aleksandrze Kokoszce i mec. Błażejowi Biedulskiemu. Prawda i prawo zwyciężyły

Od samego początku dziennikarze kategorycznie odrzucali zarzuty i nie przyznawali się do winy. We wspólnym oświadczeniu napisali między innymi:

"Oświadczamy, z całą mocą, że jesteśmy niewinni. Znane nam dowody nie tylko powyższe potwierdzają, ale prowadzą do wniosku, że staliśmy się ofiarami prowokacji. Wskazujemy nadto, że osoby, które ją przeprowadziły, same nie brały udziału w zdarzeniach, o które się nas pomawia. Podjęliśmy działania prawne, które mają oczyścić nas z zarzutu. Nasi obrońcy złożyli wniosek o umorzenie postępowania, wykazując, że nie popełniliśmy żadnego przestępstwa. Z nieznanych nam przyczyn Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu, nie rozpatrując wspomnianego wniosku. Chcemy raz jeszcze stanowczo podkreślić: nie popełniliśmy żadnego przestępstwa, nikomu nie wyrządziliśmy krzywdy i będziemy tego dowodzić przed Sądem"

Dziennikarze odpowiadali z wolnej stopy - prokuratura nie wnioskowała o areszt, ograniczając się do nakazu wpłacenia 30 tys. zł poręczenia majątkowego. Ponadto wydano zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i świadków.

W swoich oświadczeniach dziennikarze potwierdzali, że skorzystali z zaproszenia kilku bawiących się w tym samym lokalu kobiet i pojechali z nimi do apartamentu.

Zresztą kobiety, które zaprosiły nas do siebie nigdy nie stawiały nam takich zarzutów. Oskarżenie jest pomysłem ich koleżanki, która już wcześniej nagrywała nas z ukrycia

Warto dodać, że po wszczęciu postępowania współpracę z dziennikarzami zawiesiła stacja TVN Warner Bros. Discovery

