Auta spalinowe zostaną w UE. Producenci już szykują się na zmiany

W skrócie Komisja Europejska rozważa zmianę planów dekarbonizacji transportu, a decyzje dotyczące zakazu rejestracji aut spalinowych po 2035 roku są nadal negocjowane.

Producenci samochodów, w tym BMW i Mercedes, przygotowują się na dalszą obecność silników spalinowych po 2035 roku, podkreślając, że konsumenci nie są jeszcze gotowi na pełną elektromobilność.

Stowarzyszenia branżowe oraz przedstawiciele firm motoryzacyjnych apelują o złagodzenie unijnych przepisów i uwzględnienie hybryd oraz paliw alternatywnych jako ważnych elementów transformacji.

Komisja Europejska szykuje się do rewizji planów dotyczących dekarbonizacji transportu. Pierwotnie dokument określany mianem "pakietu ratunkowego dla przemysłu motoryzacyjnego" mieliśmy poznać już 10 grudnia. Wciąż nie udało się jednak wypracować kompromisu między przemysłem motoryzacyjnym a "lobby środowiskowym". Plany ratowania europejskiej motoryzacji opublikowane zostaną najprawdopodobniej około 20 grudnia lub - jak wynika z nieoficjalnych informacji - dopiero z początkiem stycznia.

Auta spalinowe nie odejdą w 2035 roku

Nowe światło na toczące się właśnie negocjacje z Komisją Europejską rzuca Benjamin Krieger, sekretarz generalny europejskiego stowarzyszenia dostawców CLEPA.

Słyszymy od wielu producentów samochodów, że będziemy potrzebować silnika spalinowego w jakiejś formie po 2035 roku

W tym przypadku chodzić ma o m.in. o samochody z klasycznym pędem hybrydowym i hybrydy szeregowe, będące de facto samochodami elektrycznymi z tzw. range extenderem, czyli wyposażone w spalinowe generatory prądu.

Ludzie nie są jeszcze gotowi do zakupu tylko akumulatorowych pojazdów elektrycznych w 2035 roku

Szef CLEPA nie zdradził, którzy producenci twardo obstają za utrzymaniem w ofercie samochodów spalinowych, bo są to "poufne rozmowy". Przyznał jednak, zrzeszeni w ramach CLEPA producenci podzespołów stosowanych na tzw. pierwszy montaż - często "słyszą od producentów aut", że muszą być gotowi do kontynuowania dostaw części dla spalinowych w Europie po 2035 roku.

BMW i Stellantis przeciwko zakazowi rejestracji aut spalinowych

Chociaż prezes CLEPA nie wymienił konkretnych marek, nie jest tajemnicą, że za złagodzeniem zasad dotyczących rejestracji samochodów spalinowych w UE po 2035 roku twardo obstają przedstawiciele niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Ostatnimi czasy do rewizji unijnych planów wzywał np. szef BMW - Olivier Zipse. W podobnym tonie wypowiadały się też władze Mercedesa.

W ostatnim czasie organizacje branżowe pokroju Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) i Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) - wystosowały do Komisji Europejskiej list, w którym domagają się np. zwiększenia udziału w europejskim rynku paliw alternatywnych i wprowadzenia "współczynnika korekcji emisji CO2" uwzględniającego udział paliw alternatywnych w miksie paliwowym.

Za poluzowaniem planów KE wielokrotnie opowiadał się też np. dyrektor generalny Stellantisa - Antonio Filosa. Zdaniem Antonio Filosy, głównymi beneficjentami europejskiego przyspieszenia w kierunku elektromobilności są chińscy producenci, którzy obecnie oferować mogą tańsze samochody elektryczne. Budowa lokalnego łańcucha dostaw wymaga czasu oraz ogromnych inwestycji.

Po prostu prosimy o tyle samo czasu, ile miały Chiny na przygotowanie się do transformacji

5 grudnia władze CLEPA wystosowały list do Ursuli von der Leyen, w którym zwracają uwagę, że utrzymanie celów klimatycznych na lata 2030 i 2035 jest "nie jest już możliwe bez dodatkowych środków".

W dokumencie czytamy m.in, że "hybrydy typu plug-in, pojazdy elektryczne o zwiększonym zasięgu (ze spalinowym generatorem) oraz pojazdy napędzane paliwami odnawialnymi odegrają ważną rolę uzupełniającą elektryfikację".

