W skrócie Toyota wprowadziła nową markę Century, która ma konkurować z Rolls-Royce’em i Bentley’em w segmencie aut luksusowych.

Samochody Century będą wyłącznie spalinowe, z możliwością zastosowania mocnych hybryd V8 lub nawet silnika V12.

Zaprezentowano pierwsze zdjęcia coupe Century oraz limitowane wersje modelu, w tym unikalną limuzynę dla prezesa Akio Toyody.

W październiku br. Toyota zaprezentowała swoją nową markę samochodów luksusowych nazwaną Century. Auta nią sygnowane mają konkurować m.in. z Rolls Roycem i Bentley'em o najbogatszego (i konserwatywnego) klienta. Jej korzenie wywodzą się od kultowego modelu Century, zaprezentowanego w 1967 r. i produkowanego do dzisiaj jako limuzyna oraz SUV.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że samochody Century mają być w 100 proc. spalinowe. Prezes działu odpowiedzialnego za układy napędowe w Toyocie, Takashi Uehara, przyznał w udzielonym dla australijskiego portalu CarExpert wywiadzie, że firma co prawda nie podjęła jeszcze decyzji, jakie konkretnie rodzaje jednostek znajdą się pod maską nowych aut, ale że nie będą to silniki na prąd.

Jakie silniki będą napędzały Century?

Prawdopodobnych opcji jest kilka. Mówi się na przykład o układzie hybrydowym z czterocylindrową jednostką benzynową, który w teorii ma uzyskać moc 400 KM, choć słychać głosy z zarządu firmy, że będzie mógł wykręcić nawet 600 KM.

Bardziej prawdopodobna wydaje się jednak układ hybrydowy z silnikiem V8, który ma znaleźć się pod maską nowych GR GT oraz Lexusa. Koncern już zapowiedział, że będzie on umieszczany nie tylko w autach sportowych, ale też pick-upach i SUV-ach. Jego moc to niebagatelne 900 KM. Pojawiły się nawet plotki o silniku V12. Ten napędzał już drugą generację modelu Century produkowaną w latach 1997-2017.

Wszystkie założenia dotyczące układów napędowych należy traktować z rezerwą jako niepotwierdzone. Musimy po prostu poczekać na oficjalne komunikaty ze strony japońskiego przedsiębiorstwa.

Toyota produkowała pierwszą odsłonę modelu Century przez niemal 30 lat materiały prasowe

Toyota już pokazała zdjęcia pierwszego coupe Century

Pierwsze modele Century mają pojawić się na drogach w 2027 r. Kenya Nakamura, główny inżynier Toyoty, zapowiedział, że nie będzie to być marka jak każda inna. Jej celem jest nieść ducha Japonii, pokazywać dumę Japończyków ze swojego kraju. W założeniu ma rozpocząć nową erę w historii koncernu.

Toyota pokazała zresztą już pierwszy model, jaki będzie oferowany pod nowym brandem. Jest to trzyosobowe coupe z miejscem dla kierowcy oraz dwóch pasażerów. Usunięto jeden fotel z przodu po to, aby ułatwić dostęp do osób siedzących z tyłu. Nowy pojazd ma być więc autem dla osób wożonych samochodem, a nie dla wożących.

Nowe wersje Toyoty Century

Poza pierwszym samochodem marki Century Toyota zaprezentowała również nowe wersje produkowanego przez siebie modelu o tej samej nazwie. W ten sposób dowiedzieliśmy się o SUV w wersji "Tailor Made" (dosłownie "szytej na miarę") oraz limuzynie "GRMN".

Szczególnie ciekawa wydaje się ta ostatnia. Jest to bowiem bardzo limitowana odmiana modelu, której wyprodukowano dokładnie jeden egzemplarz. Jego właścicielem jest Akio Toyoda, prezes całego koncernu. Czy koncern stworzy więcej aut tego typu, czy powstanie wersja drogowa? Czas pokaże, chociaż wydaje się, że coś może być na rzeczy.

