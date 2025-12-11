W skrócie Rusza budowa dwóch kluczowych odcinków trasy S10 między Stargardem a Reczem.

Nowa droga ekspresowa S10 połączy Szczecin z Warszawą, odciążając autostradę A2.

Zezwolenia na budowę już są, prace rozpoczną się po zimowej przerwie.

Droga ekspresowa S10, która docelowo ma liczyć około 460 km, połączy Szczecin z aglomeracją warszawską i przebiegnie m.in. przez Piłę, Bydgoszcz oraz Toruń. Trasa stworzy bezpośredni korytarz komunikacyjny między województwami zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Co ważne, stanowić będzie także alternatywę dla ruchu odbywającego się obecnie autostradą A2, odciążając ją szczególnie na odcinkach o największym natężeniu.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 70 km drogi ekspresowej S10, jednak w ostatnich miesiącach tempo prac nad jej rozbudową wyraźnie wzrosło. Do realizacji kierowane są kolejne kluczowe fragmenty, w tym ważny dla regionu odcinek między Szczecinem a Wałczem. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewoda Zachodniopomorski wydał właśnie decyzje o zezwoleniu na budowę dwóch odcinków: Stargard - Suchań (13,8 km) oraz Suchań - Recz (19,6 km).

Droga S10 Stargard - Suchań. Zakres prac oraz przebieg

Umowa na budowę odcinka S10 o wartości ponad 450 mln zł została zawarta w lipcu z firmą Budimex. Roboty rozpoczną się od węzła Stargard Wschód, gdzie kończy się obecna trasa, a następnie droga poprowadzona zostanie równolegle do DK10, po jej północnej stronie. S10 ominie od północy Krąpiel, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Odcinek zakończy się tuż przed węzłem Suchań, a na całej trasie zrealizowane zostaną osiem wiaduktów, sześć przejść dolnych dla zwierząt i jedno górne, wraz z węzłem Krąpiel i MOP Tychowo.

Droga S10 Suchań - Recz. Zakres prac oraz przebieg

W przypadku drugiego odcinka umowę na realizację inwestycji podpisano w maju ubiegłego roku, a wykonawcą została Grupa Mirbud. Trasa rozpocznie się przed węzłem drogowym Suchań, a następnie poprowadzona zostanie na północ od obecnego przebiegu DK10, w całości po nowym śladzie. S10 ominie od północy miejscowości Wapnica i Recz, gdzie przy drodze wojewódzkiej nr 151 powstanie węzeł drogowy. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Suchań i Recz - 14 obiektów mostowych, w tym 11 wiaduktów, dwie estakady i most, a także dwa dolne przejścia dla zwierząt.

Wkrótce ruszą wyczekiwane prace. Będzie jednak przerwa

Decyzja wojewody oznacza, że wkrótce robotnicy będą mogli rozpocząć prace. W ciągu najbliższego miesiąca teren zostanie przekazany wykonawcom, którzy w pierwszej kolejności przeprowadzą roboty wstępne, w tym rozpoznanie saperskie oraz wyznaczenie geodezyjne inwestycji. Jednocześnie kontynuowane będą ratunkowe badania archeologiczne. Drogowcy podkreślają jednak, że od 16 grudnia nastąpi przerwa zimowa, czyli okres wstrzymania robót budowlanych, dlatego pełna realizacja prac rozpocznie się dopiero wiosną przyszłego roku.

