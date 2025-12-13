Spis treści: Z dwóch pasów robi się jeden. Kto ma pierwszeństwo? Zanikający pas ruchu. Kto pojedzie pierwszy?

Dwa pasy przechodzące w jeden to gwarancja problemu na drodze. Szczególnie, jeśli po obu pasach poruszają się z podobną prędkością dwa pojazdy. Zwykle obaj kierowcy mają przekonanie, że to właśnie oni mają pierwszeństwo.

Zanim odpowiemy, kto w tej sytuacji ma pierwszeństwo, powinniśmy spojrzeć na art. 16 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym. Jest w nim wytłumaczenie, którym pasem powinien się poruszać jeden i drugi samochód na drodze dwujezdniowej:

Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

Idźmy dalej. Jeśli droga była na tyle szeroka, że obok siebie poruszały się dwa samochody, a do tego nie były wyznaczone osobne pasy ruchu - sprawę precyzuje art. 16 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

Zanikający pas ruchu. Kto pojedzie pierwszy?

Ogólne zasady ruchu wyraźnie nakazują kierującemu prowadzić pojazd możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, która jest wyznaczona krawężnikiem lub znakiem poziomym (w postaci linii przerywanej lub ciągłej). To oznacza, że pas ruchu przebiega równolegle do krawędzi jezdni, a nie do jej środka.

Oznacza to, że pierwszeństwo przysługuje autu jadącemu z prawej strony. Dlaczego? Bo zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami kierowca jadący lewą częścią szerokiego pasa jedzie nieprawidłowo - przepisy nakazują trzymania się prawej krawędzi jezdni. Zatem nawet jeśli optycznie wydaje się, że pas zwęża się z prawej strony, to pierwszeństwo mają kierowcy jadący prawidłowo, czyli przy prawej krawędzi jezdni.

