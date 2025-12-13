Czy można wyprzedzać z prawej strony? Wielu kierowców uważa, że to nielegalny manewr
Kierowcy, którzy wykorzystują prawy pas do wyprzedzania są często odbierani jako piraci drogowi. Wszystko przez to, że zdecydowana większość osób nie wie, że wyprzedzanie z prawej strony jest w polskich przepisach bardzo często dopuszczalne.
Spis treści:
- Wyprzedzanie z prawej strony - co mówią przepisy?
- Wyprzedzanie prawą stroną na autostradzie i drodze ekspresowej
- Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest niedozwolone?
Wyprzedzanie z prawej strony - co mówią przepisy?
Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, kierowca może wyprzedzić inny pojazd z prawej strony w kilku konkretnych przypadkach. Jednym z nich jest jazda po jezdni jednokierunkowej - w takim przypadku nie ma znaczenia, ile jest pasów ruchu. Jeżeli jedziesz drogą, na której kierunki jazdy są oddzielone np. barierami albo pasem zieleni, masz do czynienia z jezdnią jednokierunkową i możesz zgodnie z prawem wyprzedzić z prawej strony.
Inaczej wygląda sytuacja na jezdni dwukierunkowej, gdzie przeciwny kierunek ruchu znajduje się po drugiej stronie tej samej nawierzchni. Tu również wyprzedzanie z prawej strony jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami - w obszarze zabudowanym muszą być co najmniej dwa pasy w tym samym kierunku, a poza obszarem zabudowanym - trzy. W praktyce oznacza to, że w mieście na wielu drogach można bez problemu wykonać taki manewr zgodnie z prawem, ale na trasach pozamiejskich taka możliwość pojawia się już rzadziej.
Wyprzedzanie prawą stroną na autostradzie i drodze ekspresowej
Jeśli chodzi o autostrady, sytuacja jest jasna. Tego typu drogi mają zawsze jezdnie jednokierunkowe - każda strona ruchu jest oddzielona od drugiej, najczęściej barierami energochłonnymi. W takim układzie przepisy pozwalają wyprzedzać z prawej strony bez względu na to, czy do dyspozycji mamy tylko dwa czy więcej pasów. Kierowcy, którzy jadą przepisowo, a z niewiadomych przyczyn trafiają na "zawalidrogi" na lewym pasie, które nie stosują się do zasad jazdy prawym pasem, mogą wykonać manewr wyprzedzania prawą stroną - ważne jednak, by zrobić to bez gwałtownego zajeżdżania drogi i z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że w takich warunkach wyprzedzanie z prawej nie tylko nie jest wykroczeniem, ale bywa wręcz bardziej płynne i bezpieczne, niż próba zjechania na lewy pas w sytuacji, gdy ktoś jedzie nim zbyt wolno i nie reaguje na sytuację za sobą.
Podobnie wygląda sytuacja na drogach ekspresowych, o ile pasy ruchu w przeciwnych kierunkach są od siebie oddzielone pasem zielenie (jedziemy drogami jednokierunkowymi).
Kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest niedozwolone?
Choć prawo dopuszcza taki manewr, są momenty, w których wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione. Dotyczy to m.in. ostrych zakrętów oznaczonych odpowiednimi znakami, podjazdów pod wzniesienia oraz każdej drogi, na której nie zostały wyraźnie wyznaczone pasy ruchu. W tych miejscach ryzyko jest większe, a ograniczona widoczność sprawia, że nawet legalny manewr mógłby skończyć się groźną sytuacją.
Dlatego choć przepisy dają zielone światło do wyprzedzania z prawej strony w wielu przypadkach, zdrowy rozsądek i dobra ocena sytuacji na drodze zawsze powinny być na pierwszym miejscu. Szczególnie że nie każdy kierowca spodziewa się, że ktoś nagle pojawi się z prawej strony - i właśnie dlatego zachowanie ostrożności ma tutaj kluczowe znaczenie.
Na koniec warto podkreślić jedno - wyprzedzanie z prawej strony to nie jest żaden drogowy wybryk ani luka w przepisach. To legalny manewr, który można wykonać w konkretnych, jasno określonych sytuacjach. Kluczowe jest jednak zrozumienie, gdzie dokładnie można go stosować. Bo jeśli ktoś robi to bez zastanowienia, na chybił trafił, może szybko wpakować się w kłopoty.
Znajomość przepisów to jedno, ale odpowiedzialna jazda to drugie. Jeśli więc jedziesz po drodze z wieloma pasami, jesteś na autostradzie albo w centrum miasta - wyprzedzanie z prawej strony może być zupełnie zgodne z prawem. Byle tylko nie zapominać o podstawowych zasadach - ostrożności, płynności ruchu i szacunku dla innych uczestników drogi.