W skrócie Wielu seniorów wciąż nie korzysta ze zniżek na paliwo oferowanych w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny pozwala rodzicom, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, korzystać ze zniżek także po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Rabaty dotyczą nie tylko paliwa, ale również dodatkowych usług i produktów na stacjach paliw, jednak wiedza o tych uprawnieniach jest wciąż niska.

Karta Dużej Rodziny a tańsze paliwo dla seniorów

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek i ulg, który od 2014 r. wspiera rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci. Od stycznia 2019 r. z programu mogą korzystać również rodzice, którzy już wychowali co najmniej troje dzieci, nawet jeśli ich dzieci są dorosłe i nie mieszkają z nimi.

Nie jest to więc osobny program dla emerytów, lecz rozszerzenie istniejącego systemu ulg o osoby, które w przeszłości wychowały dużą rodzinę. Wielu seniorów spełnia ten warunek, ale wciąż nie wie, że ma prawo do karty i wynikających z niej zniżek, także na paliwo.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie przez samorządy. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub elektronicznie przez platformę ePUAP. Dokument dostępny jest w wersji tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej w aplikacji mObywatel.

Zniżki na paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać ze stałych rabatów na wybranych stacjach paliw. Zniżki dotyczą nie tylko paliw, lecz także usług dodatkowych, takich jak myjnia czy oferta gastronomiczna.

Orlen - 8 gr rabatu na litr paliw standardowych oraz 10 gr na paliwa premium. Dodatkowo 20 proc. zniżki na produkty ze strefy Stop Cafe i usługi myjni.

Shell - 8 gr taniej za litr Shell FuelSave Diesel i 95 oraz 3 gr rabatu na LPG. Dodatkowo 20 proc. zniżki na wybrane produkty spożywcze.

Circle K - 8 gr rabatu na paliwa podstawowe i do 15 gr na paliwa premium. Dodatkowo 25 proc. rabatu na myjnię oraz 20 proc. na napoje i przekąski.

Circle K Express - 5 gr rabatu na paliwa podstawowe i 10 gr na paliwa premium.

Aby skorzystać z rabatu, wystarczy przed zapłatą w kasie okazać kartę. Zniżka naliczana jest automatycznie i nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi.

Dlaczego seniorzy nie korzystają z rabatów?

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że do końca 2024 r. wydano ponad 4,5 mln Kart Dużej Rodziny. Jednak tylko część uprawnionych seniorów zdecydowała się o nią wystąpić. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że mają do tego prawo, zwłaszcza ci, którzy wychowali dzieci kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.

Aby sprawdzić, czy przysługuje prawo do karty, można skorzystać z wyszukiwarki na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny lub zapytać w urzędzie gminy. Złożenie wniosku jest bezpłatne i nie wymaga przedstawiania żadnych dokumentów finansowych, jedynie potwierdzenia liczby dzieci.

Program obejmuje nie tylko rabaty na paliwo, ale również zniżki w aptekach, sklepach spożywczych, teatrach i sanatoriach. Dla aktywnych kierowców w wieku emerytalnym ulga przy tankowaniu może oznaczać realne oszczędności, nawet kilkanaście złotych miesięcznie przy regularnej jeździe.

