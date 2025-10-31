W skrócie Orlen uruchamia jesienną promocję na paliwo z rabatami do 35 groszy za litr.

Zniżki obowiązują podczas tankowania do 150 litrów na uczestnika przy użyciu aplikacji Vitay.

Kupując dodatkowe produkty, z wyłączeniem używek, można otrzymać wyższy rabat.

Niespełna miesiąc po zakończeniu wrześniowej promocji paliwowej, Orlen ponownie przygotował ofertę specjalną dla kierowców. Największa sieć stacji w Polsce ogłosiła jesienne obniżki cen paliw, które potrwają od 31 października do 11 listopada 2025 roku.

Na Wszystkich Świętych zatankujemy taniej

Decyzja o uruchomieniu kolejnej akcji wynika z dużego zainteresowania wcześniejszymi promocjami. Tym razem rabaty obowiązywać będą w okresie wzmożonych wyjazdów, między innymi z okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Podstawowy upust wyniesie 20 groszy na litrze paliwa dla wszystkich uczestników programu Vitay. Kierowcy, którzy podczas wizyty na stacji kupią produkty z oferty pozapaliwowej - na przykład kawę, hot doga lub artykuły sklepowe - otrzymają wyższy rabat w wysokości 35 groszy.

Produkty nieobjęte rabatem. Orlen unika promocji używek

Trzeba jednak pamiętać, że trwająca promocja nie obejmuje wszystkich produktów dostępnych na stacjach Orlen. Z produktów kwalifikujących się do największej zniżki wyłączono m.in. alkohol, papierosy, e-papierosy, leki, wyroby medyczne, a także bilety oraz opłaty za parking i autostrady. W praktyce oznacza to, że przy zakupie tych produktów zniżka nie obowiązuje - niezależnie od tego, czy korzysta się z aplikacji, czy z kuponu papierowego. Celem tego rozwiązania jest ograniczenie promowania artykułów mogących negatywnie wpływać na zdrowie.

Jesienna promocja Orlenu. Jakie zasady obowiązują?

Promocja obejmuje trzy tankowania po maksymalnie 50 litrów każde, co daje możliwość uzyskania zniżki na łącznie 150 litrów paliwa. Akcja obowiązuje na wszystkich stacjach Orlen w Polsce i potrwa od godziny 00:01 31 października do 23:59 11 listopada.

Aby skorzystać z promocji, należy zainstalować aplikację Vitay, zarejestrować się i aktywować dostępne kupony rabatowe. Szczegółowe informacje i regulamin akcji znajdują się na stronie polskiego koncernu.

Jak podkreśla prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, celem inicjatywy jest nie tylko wsparcie kierowców w czasie zwiększonego ruchu na drogach, ale także popularyzacja aplikacji Orlen Vitay oraz docenienie lojalnych klientów.

