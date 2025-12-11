W skrócie Audi drugi miesiąc z rzędu utrzymuje pozycję lidera sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce.

W listopadzie 2025 r. odnotowano znaczny wzrost rejestracji modeli marki Audi, szczególnie Q4 e-tron i Q6 e-tron.

Polski rynek samochodów elektrycznych dynamicznie rośnie, wspierany przez dopłaty oraz większą świadomość użytkowników.

Audi liderem sprzedaży elektryków - twarde dane z rynku

Według danych rejestracyjnych za listopad 2025 r. Audi drugi miesiąc z rzędu zajęło pozycję lidera segmentu BEV (aut w pełni elektrycznych). Od stycznia do listopada zarejestrowano 2501 modeli tej marki. To wzrost o 158 proc. względem 2024 r., jeden z najwyższych wyników wśród marek premium.

Największy udział w wyniku mają modele Q4 e-tron (1181 rejestracji), Q6 e-tron (725 egzemplarzy) oraz A6 e-tron i S6 e-tron (łącznie 542 sztuki). Zarejestrowano również 43 egzemplarze e-trona GT i 10 sztuk Q8 e-tron. Szczególnie istotny jest rezultat Q6 e-tron, debiutujący w 2025 r. model szybko zdobył zauważalną część segmentu.

Boom na elektryki w Polsce - więcej rejestracji i rekordowy popyt

Rok 2025 jest jednym z najsilniejszych okresów dla segmentu BEV w Polsce. Rosną zarówno zakupy indywidualne, jak i flotowe. W październiku zarejestrowano ponad 5,1 tys. nowych aut elektrycznych o DMC do 3,5 t (dopuszczalnej masie całkowitej), co potwierdza rosnące zainteresowanie nie tylko w największych miastach.

"Rejestracje "elektryków" rosną w większości województw, co sugeruje, że decyzje o wyborze samochodu elektrycznego częściej niż dotąd wynikają z chłodnej kalkulacji kosztów i potrzeb użytkowych. Oczywiście nie do przecenienia jest rola programu dopłat, który czyni zakup samochodu elektrycznego o wiele atrakcyjniejszym" - zauważa Przemysław Schwarz, dyrektor sprzedaży marki Audi w Polsce.

To sygnał, że segment dojrzewa, a decyzje nie opierają się wyłącznie na czynnikach wizerunkowych.

Wzrost rynku wzmacnia także program dopłat NaszEauto. Według analiz branżowych jego pula może wyczerpać się w lutym 2026 r., co wynika z rekordowej liczby wniosków składanych po grudniowych dostawach samochodów. Zjawisko to pozostaje jednak tłem, sprzedaż BEV rośnie także wśród kierowców, którzy nie korzystają z dopłat.

