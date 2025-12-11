Nowy znak drogowy to postrach kierowców. Mandaty od 850 zł w górę

Spis treści: Co oznacza znak S991f? Ile wynosi mandat za znakiem S991f? Kary budzą kontrowersje Jaki mandat za jazdę na zderzaku? Jak sprawdzić odległość od poprzedzającego auta na autostradzie?

Co oznacza znak S991f?

Latem tego roku na wybranych odcinkach autostrad i dróg szybkiego ruchu w Hiszpanii stanęły znaki S991f, które kojarzą się z ostrzeżeniem o zbliżaniu się do fotoradaru. Tymczasem informują one o elektronicznym monitoringu minimalnego odstępu między pojazdami. Według hiszpańskiej Dyrekcji Generalnej Ruchu, system ma być stosowany przede wszystkim w miejscach o zwiększonej liczbie kolizji typu najechanie na tył.

Wymagany odstęp wynosi standardowo 70 metrów dla samochodów osobowych i minimum 50 metrów dla pojazdów ciężarowych. W szczególnie niebezpiecznych miejscach dystans może być zwiększony nawet do 100 metrów. Władze nie ujawniają dokładnej technologii pomiarowej, ale eksperci wskazują na kombinację radarów i kamer wspomaganych algorytmami analizującymi obraz.

Ile wynosi mandat za znakiem S991f? Kary budzą kontrowersje

Co grozi za niestosowanie się do znaku S911f? W Hiszpanii niezachowanie bezpiecznego odstępu jest traktowane jako poważne wykroczenie - mandat wynosi 200 euro (około 850 złotych), a kierowca traci również 4 punkty z 12 możliwych. Po utracie wszystkich punktów następuje czasowe odebranie uprawnień (tylko na terenie Hiszpanii).

Problem w tym, że kierowcy nie mają praktycznej możliwości dokładnego zmierzenia odległości podczas jazdy. W mediach społecznościowych pojawiły się ironiczne komentarze o konieczności wożenia linijki w samochodzie. Inni pytają, co w sytuacji, gdy ktoś wjedzie w zachowywany odstęp - czy system rozróżni taką sytuację od świadomego skrócenia dystansu?

Najbardziej kontrowersyjna jest kwestia ruchu w korkach i na zatłoczonych odcinkach. Gdy samochody stoją lub poruszają się z prędkością kilku kilometrów na godzinę, zachowanie 70-metrowego odstępu jest fizycznie niemożliwe. Hiszpańska Dyrekcja Generalna Ruchu nie wyjaśnia, jak system będzie działał w takich warunkach.

Prawnicy wskazują na potencjalne problemy z udowodnieniem winy. Skoro kierowca nie ma możliwości precyzyjnego pomiaru odległości, to jak może świadomie przestrzegać konkretnej wartości w metrach? Dodatkowo dynamika ruchu sprawia, że odstęp zmienia się co sekundę - inni wjeżdżają między pojazdy, wyprzedzają, zmieniają pasy.

Jaki mandat za jazdę na zderzaku?

W Polsce również można otrzymać mandat za jazdę na zderzaku, ale zasada panująca w naszym kraju pozwala na dostosowanie odległości od prędkości. Nie ma więc obawy, że w przypadku korków lub spowolnionego ruchu, zawsze trzeba utrzymywać odległość taką, jak podczas normalnej jazdy.

Zasada w Polsce jest prosta - minimalny wymagany odstęp do tyle metrów, ile wynosi połowa naszej prędkości. Jeśli więc jedziemy autostradą 140 km/h to musi być to 70 m, ale jeśli zwolnimy do 100 km/h, to wystarczy 50 m.

Policja coraz częściej kontroluje zachowanie odstępu używając mierników TruCAM II z funkcją DBC (Distance Between Cars). Funkcjonariusze ustawiają się na wiaduktach i mierzą odległości między pojazdami. Polski mandat za niezachowanie odstępu to 500 złotych i aż 6 punktów karnych.

Jak sprawdzić odległość od poprzedzającego auta na autostradzie?

Polscy kierowcy mogą orientować się po biało-czerwonych słupkach przy autostradach - są rozstawione co 100 metrów. Instruktorzy bezpiecznej jazdy polecają też zasadę dwóch-trzech sekund. Gdy pojazd przed nami minie charakterystyczny punkt (słupek, znak, most), liczymy "tysiąc jeden, tysiąc dwa". Jeśli dotrzemy do tego punktu wcześniej - jedziemy za blisko.

