W skrócie Na Poznań Motor Show 2025 zadebiutowały w Polsce nowe modele chińskiej marki Dongfeng, Mage i M-Hero 917.

Dongfeng Mage to SUV konkurujący z Volkswagenem Tiguanem, ale tańszy, choć z ograniczoną gamą napędową i jedną wersją wyposażenia.

M-Hero 917 to luksusowy elektryczny pojazd o imponujących osiągach i cenie sięgającej 799 tys. zł.

Dongfeng - co to za marka?

W czasie tegorocznej edycji Poznań Motor Show po raz pierwszy w Polsce zaprezentował się koncern Dongfeng Motor Group. Chociaż nazwa może brzmieć egzotycznie, to trzeba wiedzieć, że jest to jeden z największych producentów motoryzacyjnych w Chinach.

Co więcej, jego produkty europejscy klienci znają już od lat. Jeden z najtańszych obecnie oferowanych w Europie elektryków, Dacia Spring, to tak naprawdę właśnie model chińskiego koncernu.

Obecnie na Starym Kontynencie firma jest znana nie tylko za sprawą Springa, ale również własnych marek - Voyah czy Forthing (za sprawą charakterystycznego logo tej marki przylgnęło do niej miano "chińskiego Lamborghini").

W Poznaniu chiński producent zaprezentował pięć samochodów trzech swoich marek - aspirującej do miana luksusowej M-Hero, oferującej samochody premium marki Voyah oraz będącej marką wolumenową Dongfenga.

Wejście chińskiego koncernu do Polski jest realizowane we współpracy z firmą AFG Electric Motors, która pełni rolę oficjalnego importera.

Ile kosztuje Dongfeng Mage?

Z puntu widzenia przeciętnego Polaka najbardziej interesującą premierą jest Dongfeng Mage. Rozmiary tego SUV-a prezentują się następująco:

Długość: 4 650 mm

Szerokość: 1 905 mm

Wysokość: 1 630 mm

Dongfeng Mage swoimi rozmiarami odpowiada Volkswagenowi Tiguanowi. Jest jednak od niego znacznie tańszy. piotr król INTERIA.PL

Oznacza to, że pod kątem rozmiarów odpowiada on mniej więcej Volkswagenowi Tiguanowi. Mage jest od niego jednak zauważalnie tańszy. Ceny niemieckiego modelu startują obecnie od 152 590 zł (a warto dodać, że jest to cena po obniżce, katalogowo Tiguan kosztuje co najmniej 160 590 zł). Dongfeng Mage kosztuje natomiast 123 900 zł.

Dongfeng Mage cenowo startuje od 123 900 zł. piotr król INTERIA.PL

Minusem chińskiego auta jest jednak to, że oferuje tylko jedną wersję wyposażenia. Trzeba jednak przyznać, że jest ona bogato wyposażona. Samochód posiada m.in.:

elektrycznie sterowany w sześciu kierunkach fotel kierowcy z pamięcią ustawień

13,2-calowy wyświetlacz wskaźników

10,25-calowy ekran multimediów

system kamer 360 stopni

panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą

Jaki silnik ma Dongfeng Mage?

Chiński samochód w ruch wprawia wyłącznie benzynowy silnik o pojemności 1,5, który generuje 201 KM i 305 Nm. Jednostka współpracuje z siedmiobiegową dwusprzęgłową skrzynią. Średnie zużycie paliwa ma wynosić 7,2 litra na 100 km. Dla porównania w Tiguanie znajdziemy hybrydy plug-in, miękkie hybrydy, jednostki benzynowe czy wysokoprężne.

Jak wygląda M-Hero 917?

Drugą premierą jest aspirujący do grona samochodów luksusowych M-Hero 917. Samochód występuje również pod nazwą Mengshi 917. Rodzina pojazdów Mengshi została wymyślona z myślą o wojsku, które potrzebuje modeli terenowych. Stąd właśnie wzięły się porównania do amerykańskiego Hummera (co ciekawe pierwszy model tej marki bazował właśnie na Hummerze).

Rozmiary auta prezentują się następująco:

Długość: 4 987 mm

Szerokość: 2 080 mm

Wysokość: 1 935 mm

Samochód ma prześwit wynoszący 34 cm i może pokonywać brody o głębokości do 90 cm.

M-Hero 917 oferuje prześwit na poziomie 34 cm i głębokość brodzenia do 90 cm. piotr król INTERIA.PL

Napęd M-Hero 917

W odróżnieniu od wspomnianego już Dongfenga Mage, M-Hero 917 jest samochodem elektrycznym. W ruch wprawiają go cztery silniki generujące łącznie 1 088 KM i 1 400 Nm.

W efekcie rozpędzenie ważącego ponad 3,4 tony auta do 100 km/h zajmuje zaledwie 4,2 s. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności równie imponującej co moc - 142,7 kWh. Średnie zużycie energii ma wynosić 22 kWh na 100 km, natomiast na jednym ładowaniu samochód ma przejechać do 450 km (zgodnie z normami WLTP).

Obie te wartości można będzie raczej włożyć między bajki.

M-Hero 917 oferuje aż 1 088 KM i 1 400 Nm momentu obrotowego. piotr król INTERIA.PL

Ile kosztuje M-Hero 917?

Jak na samochód aspirujący do grona modeli luksusowych M-Hero 917 nie należy do tanich pojazdów. Trzeba za niego zapłacić co najmniej 799 tys. zł. Podobnie jak w przypadku Mage tu również jest tylko jedna wersja wyposażenia. W standardzie otrzymujemy m.in.:

kamerę Night Vision z systemem oznakowywania pojazdów i pieszych

funkcję pełzania

pneumatyczne zawieszenie z funkcją dynamicznej regulacji tłumienia

fotele z ogrzewaniem, wentylacją, masażem, elektryczną regulacją oraz pamięcią ustawień

dwuczęściowy dach panoramiczny

indukcyjną ładowarkę

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

15,6-calowy wyświetlacz centralny

12,3-calowy ekran pasażera

8-calowy wyświetlacz dla drugiego rzędu siedzeń ukryty w podłokietniku

system kamer 360 stopni

Za M-Hero 917 trzeba zapłacić 799 tys. zł. piotr król INTERIA.PL

Trudno znaleźć konkurenta dla samochodu elektrycznego, aspirującego do miana luksusowego, a jednocześnie wyróżniającego się dużymi zdolnościami terenowymi. Jedynym konkurentem na tym polu wydaje się Mercedes G580 EQ.

Niemiecki model jest jednak zauważalnie mniejszy od chińskiego auta (4, 624 mm długości). Oferuje też zdecydowanie mniejszą moc od M-Hero 917. Elektryczna klasa G zapewnia 587 KM i 1 164 Nm momentu obrotowego. Pozwala jej to osiągnąć pierwszą setkę w 4,7 s. Deklarowany zasięg wg WLTP wynosi 468 km.

Niemiecki model jest zauważalnie tańszy od chińskiego konkurenta - kosztuje od 664 100 zł.

