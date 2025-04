9 Super Hybrid to flagowy model marki Omoda, należącej do koncernu Cherry Automobile. Obecnie producent z Dalekiego Wschodu oferuje w polskich salonach tylko jeden model (Omodę 5), ale już niebawem gama zostanie rozszerzona o SUV-a, którego szczegóły oraz cennik zaprezentowano w stolicy Wielkopolski.

Benzynowa jednostka osiąga maksymalną moc 143 KM i generuje 215 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wspierana jest przez trzy silniki elektryczne - dwa z przodu oraz jeden z tyłu, co pozwala na uzyskanie mocy systemowej 537 KM. Zasięg w trybie elektrycznym wynosi do 145 km, a akumulator można ładować prądem stałym o mocy 70 kW (od 30 do 80 proc. w 25 minut) oraz ładowarką AC, wówczas uzupełnienie energii od 30 do 100 proc. zajmie około 5,5 godziny. Oczywiście na zasięg w trybie elektrycznym trzeba patrzeć z przymrużeniem oka.