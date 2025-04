Poznań Motor Show to coroczne targi, które ściągają do stolicy Wielkopolski miłośników motoryzacji z całej Europy. Wśród wystawców znaleźć można przedstawicieli wielu producentów oraz popularnych marek samochodów. W tym roku po raz pierwszy w historii wydarzenia, a zarazem pierwszy raz w Polsce, oficjalnie zaprezentowała się także chińska marka Leapmotor.

Leapmotor to chińska marka należąca do koncernu Sellantis, który posiada 51 proc. udziałów w spółce joint venture Leapmotor International. Marka zadebiutowała w Polsce w lutym 2025 roku, wprowadzając na nasz rynek model T03 w atrakcyjnej wówczas ofercie cenowej. Tegoroczne targi Poznań Motor Show to pierwsza taka okazja dla marki do zaprezentowania swojej oferty przed fanami motoryzacji z Polski.