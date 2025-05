Pierwszym modelem, który trafi do polskich salonów, będzie Geely EX5. To elektryczny SUV, oparty na platformie GEA (Global Intelligent Electric Architecture). W późniejszym czasie dostępny będzie także pojazd hybrydowy typu plug-in. Geely stawia na modułową konstrukcję swoich pojazdów. Oba modele mają być dostępne w sprzedaży od trzeciego kwartału 2025 roku.

W Polsce rynek samochodów elektrycznych rośnie. W lutym 2025 roku sprzedaż samochodów elektrycznych zwiększyła się o 41% w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego. Wzrost zainteresowania ekologicznymi pojazdami sprawia, że Geely wchodzi na rynek w odpowiednim momencie. Z samochodami elektrycznymi oraz hybrydowymi firma ma szansę zdobyć klientów, którzy szukają bardziej zrównoważonych rozwiązań komunikacyjnych.

Geely Auto to firma, która inwestuje w innowacje. W 2024 roku firma wprowadziła na rynek system "Intelligent Vehicle AI", który ma poprawiać bezpieczeństwo i komfort jazdy. Geely stawia na badania i rozwój, zatrudniając ponad 30 tys. inżynierów w centrach R&D na całym świecie. Firma jest także oceniana wysoko w rankingach ESG.

Co warto wiedzieć o Geely Auto?

Geely Auto Group to jeden z wiodących producentów samochodów na świecie, który powstał w 1997 roku w Hangzhou, w Chinach, jako część Zhejiang Geely Holding Group (ZGH). Grupa zarządza kilkoma markami, w tym Geely Auto, Lynk & Co oraz Zeekr, a także pełni rolę globalnego partnera strategicznego dla malezyjskiego producenta PROTON. Geely to firma o zasięgu międzynarodowym, zatrudniająca ponad 50 000 pracowników, posiadająca 12 fabryk oraz pięć centrów badawczo-rozwojowych w takich miastach jak Hangzhou, Ningbo, Göteborg, Coventry i Frankfurt.