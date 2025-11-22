To nie jest kolejna "egzotyczna" premiera z rynku, który nie ma wpływu na Europę. W praktyce to zapowiedź kierunku, w jakim Audi zamierza rozwijać swoje modele także globalnie, bo to właśnie Chiny decydują dziś o skali inwestycji i tempie transformacji marek premium.

Największa w historii ekspansja Audi na rynku chińskim

Audi otwarcie przyznaje, że to, co obserwujemy teraz, jest największą inicjatywą produktową w historii marki w Chinach. Tylko w drugiej połowie 2025 roku w lokalnej produkcji uruchomiono pięć nowych modeli, w tym auta elektryczne, hybrydowe oraz nowoczesne konstrukcje spalinowe. Strategia została oparta na dwóch torach: klasycznym Audi tworzonym wspólnie z FAW oraz nowej submarki AUDI, którą marka rozwija z koncernem SAIC, przygotowując samochody zgodne z tamtejszymi preferencjami stylistycznymi i cyfrowymi.

Ten ruch jest czytelny: jeśli Audi chce utrzymać globalną pozycję i finansować kosztowną elektryfikację w Europie, musi być silne w Chinach. A tam liczą się auta duże, szybkie, naszpikowane technologią i wyraźnie wyróżniające się wizualnie.

AUDI E SUV trafi na rynek prawdopodobnie pod nazwą E8 AUDI AG materiały prasowe

A6L e-tron - elektryczna limuzyna skrojona pod chińskie oczekiwania

Jednym z głównych bohaterów prezentacji jest Audi A6L e-tron. To elektryczna limuzyna klasy wyższej, której europejski odpowiednik nie istnieje, bo została stworzona wyłącznie dla Chin. Najwięcej zmienia się tam, gdzie w Europie rzadko zwraca się uwagę: w tylnej części kabiny. Wydłużony rozstaw osi ma zapewnić pasażerom drugiego rzędu przestrzeń porównywalną z autami jeszcze wyższej klasy, co ma znaczenie w kraju, w którym właściciele bardzo często korzystają z kierowców.

Na chińskim rynku debiutuje produkcyjna wersja modelu A6L e-tron AUDI AG materiały prasowe

Z drugiej strony to pełnoprawny samochód elektryczny nowej generacji. Duży akumulator o pojemności około 107 kWh współpracuje z instalacją 800-woltową, co pozwala deklarować zasięg dochodzący do 770 kilometrów według lokalnej procedury CLTC i umożliwia wyjątkowo szybkie ładowanie. Samochód powstaje w nowej fabryce Audi FAW NEV w Changchun, zbudowanej od podstaw do produkcji modeli elektrycznych na platformie PPE - tej samej, którą Audi wykorzystuje w najnowszych globalnych projektach premium.

W praktyce oznacza to, że chińskie A6L e-tron nie jest wariacją znanego modelu, lecz zapowiedzią technologii, które mogą trafić również do Europy.

Nowy elektryczny SUV AUDI ma przeszło 5 metrów długości AUDI AG materiały prasowe

AUDI - nowa submarka, nowy język stylistyczny, nowy klient

Jeszcze dalej idzie projekt submarki AUDI. To osobny brand stworzony wyłącznie na chiński rynek, funkcjonujący obok "klasycznego" Audi. Pierwszym seryjnym modelem był AUDI E5 Sportback, którego styl wyznaczył nowy język wizualny - bardziej śmiały, cyfrowy i oderwany od konserwatywnego wizerunku czterech pierścieni. W Guangzhou zaprezentowano jego naturalne rozwinięcie: koncepcyjny duży SUV, który w wersji produkcyjnej pojawi się w 2026 roku jako AUDI E8.

Proporcje tego samochodu jasno mówią, że powstał dla odbiorców przyzwyczajonych do samochodów o bardzo mocnej obecności na drodze. Ponad pięć metrów długości, masywny przód, wyraziste światła i stylistyka nasączona cyfrowymi motywami tworzą efekt bliższy futurystycznym produktom marek technologicznych niż klasycznej niemieckiej motoryzacji. Do tego dwa silniki elektryczne o łącznej mocy około 500 kW oraz bateria 109 kWh, która ma zapewniać zasięg powyżej 700 km. To nie jest delikatna korekta stylistyki. To nowa filozofia projektowania.

Samochody marki AUDI kompletnie nie przypominają modeli z Europy AUDI AG materiały prasowe

Polski projektant w centrum zmian

W tym punkcie pojawia się istotny polski wątek. Za stylistykę modeli nowej submarki AUDI - od pierwszego seryjnego E5 Sportback po kierunek wizualny całej linii - współodpowiada Kamil Łabanowicz, od wielu lat pracujący w Audi Design. To on stworzył wygląd pierwszego modelu, który stał się wizualną wizytówką całej submarki i zaliczył świetny debiut na rynku.

Znaczenie jego pracy wykracza poza pojedynczy projekt. E5 Sportback stał się fundamentem dla nowego języka formy, wykorzystywanego teraz przy kolejnych modelach, w tym koncepcyjnym SUV-ie. To realny wpływ na kierunek, który będzie kształtował widoczny na ulicach wygląd jednej z najważniejszych marek premium na świecie - od rynku, w którym Audi chce dziś walczyć najmocniej.

Marka AUDI nie posiada w logo charakterystycznych czterech pierścieni AUDI AG materiały prasowe

Dlaczego powinno nas to obchodzić?

Na pierwszy rzut oka można uznać, że to daleka historia. Jednak w praktyce premiery w Chinach często zapowiadają technologie i rozwiązania, które z czasem trafiają również do Europy. Chińskie modele Audi już teraz wyznaczają standard w zakresie cyfryzacji kokpitów, jakości rozbudowanych systemów wspomagania kierowcy czy tempa rozwoju platform elektrycznych.

Jeśli samochody submarki AUDI odniosą sukces, ich stylistyczne i technologiczne rozwiązania z dużym prawdopodobieństwem trafią także do europejskich modeli Audi - jeśli nie jako import gotowych konstrukcji, to jako inspiracja dla kolejnych generacji aut, które zobaczymy na naszych ulicach.

Co więcej, fakt, że w kluczowych projektach bierze udział polski projektant, pokazuje, że wpływ na globalną motoryzację nie jest już zarezerwowany wyłącznie dla centrów decyzyjnych w Niemczech i USA. Coraz częściej współtworzą ją specjaliści z Europy Środkowej, którzy wnoszą świeżą perspektywę i wrażliwość projektową.

