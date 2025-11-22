W skrócie Volkswagen wdraża plan oszczędnościowy Boost 2030 i planuje zredukować 35 tys. etatów w niemieckich fabrykach do 2030 roku.

Już 25 tys. pracowników zgodziło się dobrowolnie odejść z pracy, otrzymując wysokie odprawy, nawet do 400 tys. euro.

Podobne redukcje zatrudnienia i programy dobrowolnych odejść realizują także inne niemieckie firmy motoryzacyjne, m.in. Bosch, Mercedes i Daimler Truck.

Już 25 tysięcy osób zgodziło się dobrowolnie odejść z niemieckich fabryk Volkswagena. To efekt wdrażania w życie planu oszczędnościowego Volkswagen Boost 2030, który pozwolić ma niemieckiemu gigantowi zmniejszyć swoje wydatki nawet o 30 proc. W sumie, do 2030 roku, redukcje etatów objąć ma 35 tys. niemieckich pracowników.

Po trudnych ubiegłorocznych negocjacjach ze związkami zawodowymi, Volkswagen pełną parą wziął się za wdrażanie planu oszczędnościowego. Niemiecki "Auto Motor und Sport" informuje, że firma zawarła już wstępne porozumienie z około 25 tysiącami pracowników, którzy planują skorzystać z preferencyjnego programu dobrowolnych odejść. Oznacza to, że w niespełna rok udało się wstępnie zrealizować około 70 proc. planu redukcji etatów.

W sumie - zgodnie z planem Volkswagen Boost 2030 - do końca dekady z niemieckich fabryk Volkswagena zniknąć ma 35 tys. miejsc pracy. Z etatem pożegna się więc około jedna czwarta z zatrudnionych dziś w Niemczech na rzecz koncernu 130 tys. pracowników.

25 tys. osób chce odejść z Volkswagena. Dostali propozycje

Zgodnie z porozumieniem zawartym z największym niemieckim związkiem zawodowym - IG Metall - wszyscy z pracowników muszą zgodzić się na dobrowolne odejście. Firma zadeklarowała, że w związku z planem Volkswagen Boost 2030 do końca dekady nie będzie redukować zatrudnienia "z przyczyn operacyjnych". Volkswagen zachęca do rezygnacji z pracy m.in. wysokimi odprawami, możliwościami skorzystania z wcześniejszej emerytury i stopniowego przechodzenia na pracę w niepełnym wymiarze godzin. Same oprawy zależą m.in. od stażu pracy i zajmowanego stanowiska. Jak informują niemieckie media, niektóre sięgać mają nawet 400 tys. euro.

W rozmowie z Auto Motor und Sport szef marki Volkswagen - Thomas Schäfer podkreśla, że wdrażany od przeszło roku plan oszczędnościowy zaczyna przynosić wymierne efekty. Jako przykład wymienia trzy kluczowe dla marki zakłady w Wolfsburgu, Emden i Zwickau, których koszty utrzymania zmniejszyły się ostatnio o prawie 30 proc. Zwraca też uwagę na zmiany w strukturze zarządzania. Zlikwidowano np. 1/3 z "komitetów" w strukturach decyzyjnych, co pomóc ma w zdecydowanie szybszej reakcji marki na rynkowe zmiany i usprawnić proces podejmowania decyzji.

W ramach planu oszczędnościowego Volkswagena w Niemczech zmniejszono np. liczby oferowanych staży. Tysiące pracowników dobrowolnie zgodziło się też na zamrożenie wynagrodzeń i rezygnację z niektórych świadczeń, jak np. dodatki urlopowe. Dzięki tym działaniom producent chce zaoszczędzić nawet 1,5 miliarda euro rocznie.

Nie tylko Volkswagen. Bosch i Mercedes też zwalniają w Niemczech

Redukcja zatrudnienia i program oszczędnościowy to m.in. efekt rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów pojazdów i następstwo zmiany technologicznej w kierunku elektromobilności. Ta wiąże się nie tylko z mniejszym zapotrzebowaniem na podzespoły mechaniczne, ale też koniecznością relokowania gigantycznych środków na prace projektowe związane z tworzeniem oprogramowania.

Volkswagen nie jest jedyną firmą z sektora motoryzacyjnego, która w szybkim tempie redukuje właśnie poziom zatrudnienia w Niemczech. Polityka zwolnień i wdrażania programów dobrowolnych odejść realizowana jest również przez takie ikony przemysłu motoryzacyjnego, jak Bosch (około 13 tys. etatów do 2030 roku), Continental (ok 3 tys. etatów) czy Daimler Truck (ok. 5 tys. etatów).

W ramach programu restrukturyzacji "Next Level Performance" plan dobrowolnych odejść systematycznie realizowany jest dziś też przez Mercedesa. Podobnie jak Volkswagen producent również kusi pracowników wysokimi odprawami i emeryturami pomostowymi. Przykładowo - osoba w wieku 45 lat z 20-letnim doświadczeniem i wynagrodzeniem 7,5 tys. euro miesięcznie - otrzymać może odprawę w wysokości około 300 tys. euro.

Zarząd Mercedesa złożył propozycje skorzystania z programu dobrowolnych odejść około 40 tysiącom niemieckich pracowników koncernu. Do tej pory z takiego rozwiązania zdecydowało się skorzystać około 4 tys. osób.

