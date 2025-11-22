Volkswagen T-Roc kończy z wadami poprzednika, ale zamiast diesla zaoferuje coś innego

Michał Domański

Michał Domański

Nie da się ukryć, że zaprezentowany w 2017 roku Volkswagen T-Roc okazał się wielkim sprzedażowym sukcesem. Wyprodukowano go już w ponad 2 mln egzemplarzy i stał się on najchętniej wybieranym SUV-em w Europie. 8 lat to jednak dość długi czas na rynku, więc wkrótce na drogi wyjedzie druga generacja T-Roca. Ja zaś miałem już okazję nią jeździć.

Żółty samochód osobowy SUV zaparkowany na wybrzeżu, w tle widać wzburzone morze oraz skały, na niebie widoczne są chmury o zachodzie słońca.
Nowy Volkswagen T-Roc wyraźnie upodobnił się do większego Tiguana Michał DomańskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Wymiary Volkswagena T-Roca wyraźnie się zwiększyły
  2. Wnętrze nowego T-Roca jest wyraźnie przestronniejsze
  3. Gama silnikowa Volkswagena T-Roca nie przewiduje już diesla
  4. Volkswagen T-Roc - polskie ceny i premiera

Czego jak czego, ale SUV-ów w gamie Volkswagena nie brakuje. Klienci mają do wyboru T-Crossa, Taigo, Tiguana, Tayrona oraz Touarega (który niestety już niebawem zniknie z rynku bez następcy). Jednak to bazujący na Golfie T-Roc okazał się najchętniej wybieranym (w Europie) z całej oferty. Może właśnie dlatego, że podobnie jak Golf, najlepiej odpowiada na potrzeby europejskich kierowców, przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów oraz w miarę przystępnej ceny. Nie ustrzeżono się przy tym jednak kilku wad, które przy okazji opracowywania nowej generacji powinno się rozwiązać.

Wymiary Volkswagena T-Roca wyraźnie się zwiększyły

Nowy T-Roc zmienił się nie do poznania, a jego stylistyka mocno inspirowana jest Tiguanem. Nadano mu jednak trochę własnego charakteru, co zwraca uwagę szczególnie na żywo. Reflektory i umieszczone w nich światła do jazdy dziennej tworzą bardziej wyrazisty wzór, a widząc nowego T-Roca z daleka w lusterku, sprawia on wrażenie auta o szerokiej i masywnej, ale mało "SUV-owatej" sylwetce.

Nowoczesny niebieski samochód osobowy marki Volkswagen ustawiony na kamienistym wybrzeżu z widokiem na morze, w tle lazurowa woda i niebo z lekkim zachmurzeniem.
T-Roc najlepiej prezentuje się w odmianie R-LineMichał DomańskiINTERIA.PL

Na wrażenie takie wpływał z pewnością fakt, że jechał za mną egzemplarz w wersji R-Line, a więc wyróżniającej się bardziej wyrazistymi zderzakami z lakierowanymi na czarno elementami, a także czarnym dachem i takimi też 19-calowymi felgami, z którymi mocno kontrastował żółty kolor. Ponadto T-Roc zachował charakterystyczny element nadwozia poprzednika, czyli mocno pochylony słupek C, nadający sylwetce bardziej dynamicznej prezencji. Zauważalne jest przy tym, że nowy T-Roc jest o 122 mm dłuższy od poprzednika (w sumie 4373 mm) i prezentuje się bardziej dojrzale.

Żółty nowoczesny SUV zaparkowany na tle urwiska, w pobliżu czerwono-białej latarni morskiej, przy słonecznej pogodzie z wyraźnie widocznym słońcem nisko nad horyzontem.
Nowy Volkswagen T-Roc zachował sylwetkę poprzednika, ale jest od niego o ponad 12 cm dłuższy Michał DomańskiINTERIA.PL

Wnętrze nowego T-Roca jest wyraźnie przestronniejsze

Nie będą ukrywał, że na żywo wygląd nadwozia T-Roca zrobił na mnie wyraźnie lepsze wrażenie, niż gdy po raz pierwszy zobaczyłem go na zdjęciach. Tego samego nie mogę niestety powiedzieć o wnętrzu. Volkswagen dołączył do tych producentów, którzy uważają, że wszystkie elementy obsługi z powodzeniem można przenieść na dotykowy ekran (ten ma 12,9 cala). Efektem jest nie tylko gorsza ergonomia, ale i kokpit składający się głównie z monotonnych połaci czarnego plastiku.

Wnętrze nowoczesnego samochodu marki Volkswagen z cyfrowym kokpitem, dużym ekranem multimedialnym na konsoli środkowej, kierownicą wielofunkcyjną oraz komfortowymi fotelami pokrytymi materiałową tapicerką.
Wnętrze nowego T-Roca nie porywa designem, ale jest porządnie wykończoneMichał DomańskiINTERIA.PL

Piszę "głównie", ponieważ starano się je urozmaicić chromowanymi listwami ozdobnymi. Volkswagen wziął sobie też do serca krytykę pierwszego T-Roca, którego deska rozdzielcza wykończona była wyłącznie czarnym plastikiem. Po liftingu na górnej części kokpitu pojawiła się miękka imitacja skórzanego obicia, zaś teraz zdecydowano się na wykończenie jej tkaniną. Tapicerowanie deski rozdzielczej kojarzy się co prawda z autami z wyższej półki, ale wiele osób zwraca uwagę, że znacznie trudniej utrzymać w czystości oraz pozbyć się kurzu z tkaniny pokrywającej nierówną powierzchnię, niż gdy wykończy się ją miękkim tworzywem lub skórą.

Fragment deski rozdzielczej samochodu z widocznym głośnikiem, kratką nawiewu oraz elementami tapicerowanymi i plastikowymi, obok części ekranu dotykowego.
Pokryta tkaniną górna część deski rozdzielczej ma nadać wnętrzu T-Roca trochę szlachetności Michał DomańskiINTERIA.PL

Wracając jeszcze do kwestii braku przycisków - ktoś śledzący informacje płynące z koncernu Volkswagena mógłby zapytać, co w takim razie stało się z zapewnieniami Thomasa Schäfera (dyrektora generalnego Volkswagena), na temat tego, że projektanci przyznali się do błędu stawiając na sterowanie wyłącznie dotykowe i zapewnili że w nowych modelach znajdziemy więcej fizycznych przełączników. Otóż realizacją tych zapewnień jest centralnie umieszczone pokrętło z wyświetlaczem, którym możemy regulować głośność lub zmieniać tryby jazdy.

Konsola centralna samochodu z nowoczesnym panelem sterowania, pokrętłem głośności oraz miejscem na drobne przedmioty.
Centralne pokrętło z wyświetlaczem znamy już z Tiguana - pozwala na regulację głośności oraz zmianę trybów jazdyMichał DomańskiINTERIA.PL

Przyznaję, że jest to wygodniejsze niż alternatywa w postaci gładzika pod ekranem, ale w żadnym razie nie jest to realna zmiana w podejściu do projektowania wnętrz. Przedstawiciele Volkswagena wskazują także na rezygnację z kierownicy ze sterowaniem dotykowym, zapominając najwyraźniej, że owa kierownica tylko wyglądała jakby miała sterowanie dotykowe. Przełączniki nadal trzeba było wciskać fizycznie i były one wyraźnie od siebie oddzielone. Dotykowo można było (ale nie trzeba było) regulować jedynie głośność oraz przełączanie się między opcjami w komputerze pokładowym.

Centralny ekran dotykowy samochodu z wyświetlonym menu głównym systemu multimedialnego, pokazującym aplikacje takie jak telefon, radio, nawigacja, ustawienia oraz informacje o klimatyzacji w dolnej części ekranu.
Centralny ekran ma przekątną 12,9 cala i dobrze już znane pola dotykowe do regulacji temperatury oraz głośności Michał DomańskiINTERIA.PL

Tym natomiast co mogę bezsprzecznie pochwalić, to wygodna pozycja za kierownicą, szczególnie gdy siedzimy na sportowych fotelach w wersji R-Line. Są komfortowe, a przy tym zapewniają dobre trzymanie boczne. Opcjonalnie dostępny jest też fotel kierowcy ergoActive z elektryczną regulacją oraz funkcją masażu (dostępną też dla pasażera).

Nowoczesne wnętrze samochodu z żółtymi drzwiami, czarne przednie siedzenia ze sportowym wykończeniem, widoczna kierownica, deska rozdzielcza oraz fragment konsoli centralnej, całość otoczona zielenią z zewnątrz.
Sportowe fotele w wersji R-Line są wygodne i zapewniają niezłe trzymanie boczne Michał DomańskiINTERIA.PL

Z kolei na tylnej kanapie wyraźnie zwiększyła się ilość miejsca. Poprzednio dorośli podróżni co prawda się tam mieścili, ale wyższe osoby nie miały co liczyć na swobodę ruchów. Teraz dzięki dłuższemu nadwoziu i powiększonemu o 39 mm rozstawowi osi (do 2629 mm) za mierzącym ponad 180 cm wzrostu kierowcą wygodnie zmieści się równie rosły pasażer.

Wnętrze samochodu z widokiem na tylną kanapę, tapicerka wykonana z czarnej tkaniny ze wstawkami materiałowymi, żółte drzwi boczne otwarte, na zewnątrz widoczne liście krzewu.
Ilość miejsca na tylnej kanapie jest wyraźnie większa niż w pierwszym T-Rocu. Nadal jednak przestrzeń ogranicza wysoki środkowy tunel Michał DomańskiINTERIA.PL

Może on co prawda dotykać kolanami fotela kierowcy, ale ten cały wykończony jest miękko. Pozytywnie zaskakuje ilość miejsca na stopy (nawet przy maksymalnym opuszczeniu przedniego fotela) oraz nad głową. Bagażnik zaś zwiększył się o 30 l do 475 l.

Pojemny bagażnik samochodu osobowego o prostokątnym kształcie, z czarną wykładziną, miejscem na drobne akcesoria po bokach oraz złożonymi tylnymi siedzeniami.
Volkswagen T-Roc ma bagażnik o pojemności 475 l, ale wlicza się w to przestrzeń widoczna po opuszczeniu podłogi Michał DomańskiINTERIA.PL

Gama silnikowa Volkswagena T-Roca nie przewiduje już diesla

Volkswagen T-Roc drugiej generacji zadebiutuje na rynku z silnikiem 1.5 eTSI w dwóch wersjach mocy - 116 oraz 150 KM. Literka "e" w oznaczeniu wskazuje na to, że mamy do czynienia z układem miękkiej hybrydy, który pozwala na gaśnięcie silnika podczas jazdy, gdy zdejmiemy nogę z gazu oraz dłuższe działanie systemu start/stop w czasie stania w korku czy na światłach. Oznacza to również, że T-Roc dostępny będzie wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.

Silnik samochodowy z widocznymi elementami mechanicznymi, układem przewodów, akumulatorem oraz zbiornikiem płynu chłodniczego pod maską żółtego pojazdu.
Volkswagen T-Roc początkowy dostępny jest z silnikiem 1.5 eTSI o mocy 116 oraz 150 KM Michał DomańskiINTERIA.PL

Słabszy silnik pozwalając na przyspieszenie do 100 km/h w 10,6 s zadowoli głównie spokojnie usposobionych kierowców i będzie stanowił raczej mniejszą część sprzedaży. Większym zainteresowaniem powinna cieszyć się mocniejsza odmiana, przyspieszająca do "setki" w 8,9 s. Pozwala ona już na całkiem dynamiczną jazdę również poza miastem i sprawne wyprzedzanie. Nie jest przy tym paliwożerna - średnie spalanie podczas jazd testowych, które prowadziły przez teren zabudowany, drogi podmiejskie oraz górskie, kształtowało się poniżej 7 l/100 km.

Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc z układem miękkiej hybrydy może być całkiem oszczędny Michał DomańskiINTERIA.PL

Bardziej wymagający kierowcy będą musieli poczekać do przyszłego roku, kiedy to do oferty dołączy wersja 2-litrowa z napędem na wszystkie koła. Zaoferuje ona 204 KM, powinna przyspieszać do 100 km/h w 6,9 s i po raz pierwszy łączona będzie z układem miękkiej hybrydy.

Nowoczesny samochód pokryty wzorzystym niebiesko-białym maskowaniem stoi na ekspozycji w jasnym pomieszczeniu. W tle duże logo producenta na niebieskiej ścianie.
Volkswagen T-Roc R jeszcze nie został oficjalnie zaprezentowanyMichał DomańskiINTERIA.PL

Nie zabraknie także topowego T-Roca R, którego moc wzrośnie z 300 do 333 KM. Ta wersja nie została jeszcze zaprezentowana, ale miałem już okazję oglądać zakamuflowany egzemplarz. Pomimo maskowania uwagę zwracały charakterystyczne elementy, takie jak lakierowane na niebiesko zaciski hamulców oraz wydech z czterema końcówkami (oby brzmiał lepiej niż w obecnym Golfie R).

Tylny widok Volkswagena T-Roc R w nietypowym malowaniu kamuflażowym z wyraźnie widocznymi czterema końcówkami wydechu oraz nowoczesnym oświetleniem LED. Wnętrze salonu samochodowego z jasnym oświetleniem, na ścianie widoczne logo producenta.
Charakterystyczny poczwórny wydech T-Roca R najpewniej nie zabrzmi zbyt rasowo z uwagi na normy i regulacjeMichał DomańskiINTERIA.PL

A co z dieslami, które w poprzedniku miały od 115 do 190 KM? Tych niestety nie będzie, ale zamiast tego w przyszłym roku otrzymamy T-Roca z klasycznym napędem hybrydowym. Zostanie on oparty o silnik 1.5 TSI i dostępne będą wersje o mocy 136 oraz 170 KM.

Dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni znajdująca się obok kierownicy, z widocznymi oznaczeniami trybów jazdy oraz fragment wyświetlacza z cyfrowymi wskaźnikami samochodu w tle.
Tak jak w Tiguanie i Passacie - nowy T-Roc dostępny będzie tylko ze skrzynią automatyczną, której wybierak trafił na miejsce dźwigni wycieraczekMichał DomańskiINTERIA.PL

Jeśli chodzi o układ jezdny, to jest on zestrojony podobnie jak w poprzedniku. Stanowi więc udane połącznie komfortu i pewnego zachowania w zakrętach. Kierowcy bardziej wymagający mogą zamówić zawieszenie adaptacyjne DCC z płynną regulację twardości (15 ustawień). W najbardziej komfortowym T-Roc potrafi wpadać w lekkie bujanie na większych nierównościach, podczas gdy w najtwardszym robi się wyraźnie bardziej zwarty, choć nadal nieźle tłumi nierówności. Układ kierowniczy z kolei jest precyzyjny, choć nie należy szukać w nim sportowej bezpośredniości, bez względu na wybrany tryb jazdy.

Jasnożółty samochód typu SUV stoi na skalistym brzegu w pobliżu betonowej budowli, w tle rozciąga się morze i niebo z zachodzącym słońcem oraz rozproszonymi chmurami.
Volkswagen T-Roc dostępny jest w kilku wyrazistych kolorach oraz z lakierowanym na czarno dachemMichał DomańskiINTERIA.PL

Volkswagen T-Roc - polskie ceny i premiera

Nowy Volkswagen T-Roc przy pierwszym spotkaniu sprawia wrażenie samochodu dopracowanego i dobrze rozprawiającego się z mankamentami poprzednika. Jest przede wszystkim bardziej przestronny, przyjemnie się prowadzi, a jego stylistyka powinna przypaść do gustu nie tylko tym, którzy uważają wygląd Tiguana za zbyt obły. Poprawiono też jakość wykończenia wnętrza, choć "pusta" deska rozdzielcza raczej nie daje powodów do daleko idących pochwał.

Zobacz również:

Kia Niro II generacji z napędem hybrydowym wyróżnia się przede wszystkim niskim zużyciem paliwa.
Testy

Kia Niro pali 5 l/100 km. Środek jak w modelu za 200 tys. ale są też wady

Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

    Nowego T-Roca można już zamawiać, a pierwsze egzemplarze trafią do salonów na początku grudnia. Ceny zaczynają się od 130 tys. zł za bazową wersję Trend, dostępną tylko z najsłabszym silnikiem i stojącą na stalowych felgach z kołpakami. Znacznie większym zainteresowaniem powinna cieszyć się bogatsza odmiana Life ze 150-konną jednostką, wyceniona na 146 tys. zł.

    Volkswagen T-Roc 2025 - ceny

     
    Trend
    Life
    Style
    R-Line
    1.5 eTSI 116 KM
    130 390 zł
    133 790 zł
    148 090 zł
    -
    1.5 eTSI 150 KM
    -
    146 190 zł
    160 590 zł
    165 990 zł
    Niebieski samochód marki Volkswagen zaparkowany na skalistym wybrzeżu, w tle fale morskie oraz błękitne niebo z widocznymi chmurami.
    Volkswagen T-RocMichał DomańskiINTERIA.PL
    Zbliżenie na przednią część niebieskiego samochodu osobowego, widoczny nowoczesny reflektor oraz charakterystyczna kratka wlotu powietrza, w tle wybrzeże i niebo.
    Volkswagen T-Roc Michał DomańskiINTERIA.PL
    Niebieski samochód SUV zaparkowany na kamienistym wybrzeżu w pobliżu oceanu, z falami rozbijającymi się o skały i rozległym widokiem na horyzont.
    Volkswagen T-Roc Michał DomańskiINTERIA.PL
    Fragment niebieskiego samochodu z widocznym logotypem Volkswagen na feldze, czarne aluminiowe felgi z oponą marki Bridgestone, pojazd stoi na piaszczystym podłożu, w tle niewyraźne morze i kawałek nieba.
    Volkswagen T-Roc Michał DomańskiINTERIA.PL
    Niebieski samochód stoi na kamienistej drodze przy wybrzeżu z widokiem na morze i skały, w tle rozciąga się błękitne niebo oraz urwiste wybrzeże.
    Volkswagen T-Roc Michał DomańskiINTERIA.PL
    Tył niebieskiego samochodu Volkswagen T-Roc z wyeksponowanym logo marki oraz czerwonym pasem oświetlenia na tle błękitnego nieba.
    Volkswagen T-Roc Michał DomańskiINTERIA.PL
    Niebieski samochód marki Volkswagen ID.5 GTX zaparkowany tyłem przy skalistym wybrzeżu oceanu. Fale rozbijają się o brzeg, a wokół pojazdu widoczna jest kamienista droga oraz niskie rośliny.
    Volkswagen T-Roc Michał DomańskiINTERIA.PL
    Tylna lampa samochodu z nowoczesnym wzorem świateł LED i oznaczeniem IQ.LIGHT na niebieskim lakierze karoserii.
    Volkswagen T-RocMichał DomańskiINTERIA.PL
    Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędówINTERIA.PL

    Najnowsze