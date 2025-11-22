W skrócie 29% Polaków uważa wynajem auta za korzystniejszy niż jego zakup.

Większość kierowców deklaruje, że miesięczne wydatki na samochód nie przekraczają 1000 zł.

Firmy wynajmujące muszą uprościć oferty i wdrożyć elastyczne modele, by przekonać klientów.

W raporcie przygotowanym na zlecenie SIXT Polska podano, że 69 proc. kierowców oszacowało miesięczne koszty utrzymania swojego samochodu na mniej lub dokładnie 1000 zł. 1/3 wydaje na ten cel mniej lub dokładnie 500 zł. 13 proc. przeznacza na swój samochód od 1001 do 2000 zł, 4 proc. od 2001 do 4000 zł, a jedynie 3 proc. powyżej 4001 zł. Co ciekawe, aż 12 proc. posiadaczy aut nie jest w stanie określić miesięcznych wydatków na swój pojazd.

Polacy wciąż wolą kupić auto niż je wynająć

Jeśli chodzi o kwotę, jaką ankietowani byliby w stanie przeznaczyć na miesięczny wynajem samochodu z opłaconym serwisem, ubezpieczeniem i możliwością wzięcia auta zastępczego w wypadku jego awarii, to dla niemal połowy, bo 48 proc., domyka się ona w 1000 zł. 23 proc. respondentów wydałoby od 1001 do 2500 zł, natomiast 7 proc. - od 2501 do 4000 zł. Więcej zapłaciłoby 3 proc. kierowców, a 19 proc. nie było w stanie udzielić odpowiedzi.

Trzecie pytanie brzmiało, co według Ciebie jest korzystniejsze finansowo - wynajem auta czy jego zakup? 29 proc. osób stwierdziło, że wynajem, 41 proc., że zakup, natomiast 30 proc. nie miało zdania.

Okazja dla firm wynajmujących auta

Z tego badania można wysnuć dwa wnioski. Po pierwsze, Polacy zaczynają zwracać uwagę na to, ile wydają i ile chcą wydać w danym miesiącu. Po drugie, mimo że opcja wynajmu w dalszym ciągu jest w mniejszości, to coraz częściej zauważamy korzyści płynące z wypożyczenia auta, których nie ma w przypadku jego kupna.

Firmy wynajmujące dostały natomiast sygnał, że w dalszym ciągu większość kierowców jest nieprzekonana do ich usług. Zdaniem Tomasza Cybuli, dyrektora handlowego SIXT Polska, będą one musiały "uprościć ofertę, wprowadzać elastyczne modele subskrypcyjne i udostępniać narzędzia porównawcze, które pomagają klientom ocenić całkowity koszt".

