Audi zaskakuje świat motoryzacji, wprowadzając nową markę o uproszczonym logo - "AUDI" pisane wielkimi literami, bez charakterystycznych czterech pierścieni. To nowe podejście prezentuje koncepcyjny model AUDI E, zaprojektowany specjalnie na rynek chiński. Dla klientów, dla których fakt, że przez dziesięciolecia obowiązkowym elementem aut z Ingolstadt były cztery pierścienie, zupełnie nie ma znaczenia. Co więcej, za jego nadwoziem stoi polski projektant Kamil Łabanowicz, który stworzył pojazd w pełni oddający ducha “Vorsprung durch Technik" w erze elektrycznej i inteligentnej mobilności.

Jak mówi CEO Audi, Gernot Döllner:

Wprowadzając tę nową markę dla elektrycznych i inteligentnych modeli w Chinach, Audi wkracza na nowe ścieżki, aby dotrzeć do nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie klientów

Pierwsze auta nowej marki zostaną wprowadzone do sprzedaży w Chinach w przyszłym roku. Na dziś nie ma planu na wprowadzenie AUDI na inne rynki.

Zdjęcie AUDI E w wersji gotowej do sprzedaży zobaczymy w przyszłym roku / materiały prasowe

Technologia i design na światowym poziomie

AUDI E to nie tylko odważny projekt - to również imponująca technologia. Pod maską kryje dwa silniki elektryczne o mocy 570 kW, które pozwalają na błyskawiczne przyspieszenie do 100 km/h w 3,6 sekundy. Samochód wyposażono w nowoczesną platformę Advanced Digitized Platform i akumulator o pojemności 100 kWh, co zapewnia zasięg nawet do 700 km. Co ciekawe, AUDI E ładuje się w błyskawicznym tempie - 10 minut ładowania wystarcza, by przejechać aż 370 km.

Zdjęcie W przyszłym roku AUDI zaprezentuje 3 modele z nowej rodziny / materiały prasowe

Za futurystyczny wygląd modelu odpowiada polski projektant, Kamil Łabanowicz. Postawił on na minimalistyczny styl z wyrazistymi liniami nadwozia i subtelnymi, ale efektownymi detalami. Sylwetka typu Sportback, czarna "pętla" w pasie przednim i tylnej części pojazdu to główne detale wyróżniające AUDI E. Szczególnie zjawiskowo wyglądają, gdy są podświetlone, co widać w zamieszczonym niżej materiale wideo. Zapytałem Kamila o to, co w tym projekcie napawa go największą dumą. Odpowiedział bez wahania:

Najbardziej jestem dumny z tego ze udało nam się w świetnym zespole, połączyć charakter Audi z chińską innowacją. Stworzyliśmy coś co jest idealną symbiozą między zaawansowaną technologią, a bardzo spójnym, harmonijnym i minimalistycznym designem.

Zdjęcie Zarówno z przodu jak i z tyłu dostrzec można charakterystyczne czarne "pętle" będące znakiem charakterystycznym designu AUDI / materiały prasowe

Cyfrowe wnętrze i innowacje inspirowane chińskimi trendami

Wnętrze AUDI E to zaawansowana cyfryzacja dostosowana do oczekiwań chińskich kierowców. Całą szerokość deski rozdzielczej zajmuje ogromny ekran 4K, który daje dostęp do rozrywki i funkcji sterujących pojazdem. Dzięki rozpoznawaniu twarzy i dotykowemu panelowi AUDI Control na konsoli, wnętrze samochodu dostarcza wrażeń na najwyższym poziomie.

Zdjęcie Pierścieni w AUDI nie uświadczymy nawet na kierownicy / materiały prasowe

AUDI E - początek nowej ery dla Audi

AUDI E to przykład, jak zagraniczne marki muszą adaptować się do zmieniających się trendów na rynku chińskim. W obliczu rosnącej popularności lokalnych producentów i spadku zainteresowania markami spoza Chin, niemiecka marka szuka nowych sposobów na przyciągnięcie klientów. Stworzenie marki "AUDI" bez ikonicznych pierścieni i dopasowanie samochodu do specyfiki chińskich konsumentów to krok w stronę bliższej relacji z wymagającymi klientami, którzy mogliby szukać alternatywy w lokalnych markach premium. W ten sposób firma chce pozostać konkurencyjna i utrzymać swoją pozycję na największym rynku motoryzacyjnym świata.

Wideo youtube