Renault Rafale to topowy model w gamie. Premium w atrakcyjnej cenie

Spis treści: 01 Renault Rafale to okręt flagowy w gamie. Powalczy o klientów z wyższej półki

02 Wygląd Renault Rafale

03 Renault Rafale. Pojemność bagażnika

04 Wnętrze Renault Rafale. Dużo miejsca na nogi i multimedia z usługami Google

05 Napęd Renault Rafale. Póki co nie ma wyboru

06 Jak jeździ Renault Rafale? Manewrowanie w ciasnych uliczkach nie stanowi problemu

07 Wyposażenie Renault Rafale

08 Ceny Renault Rafale. Wkrótce standardowa wersja będzie tańsza

09 Renault Rafale na tle konkurencji

10 Czy Renault Rafale zainteresuje klientów z segmentu premium?

Renault Rafale to okręt flagowy w gamie. Powalczy o klientów z wyższej półki

Renault Rafale w gamie francuskiej marki plasuje się na samej górze. Sam producent co prawda nie używa wprost określenia "premium", ale zwraca uwagę, że jest to auto "z wyższego segmentu". "Rafale jest próbą spełnienia długoletniego marzenia Renault. Było nim udowodnienie, że jest marką, która jest w stanie wznieść się na wyżyny, by osiągnąć najwyższe segmenty rynku" - mówił w czasie zeszłorocznej premiery szef francuskiego koncernu, Luca de Meo. Te deklaracje jasno sugerują, że Francuzi chcą wziąć udział w walce o klientów segmentu premium. Nie ma się co dziwić, wszak generuje on bardzo duże przychody. Czy w związku z tym próba, którą podjęło Renault, będzie miała pozytywny skutek?

Reklama

Wygląd Renault Rafale

Jeśli chodzi o wygląd, Rafale bez wątpienia nic nie można zarzucić. Model, będący przedstawicielem nowego języka stylistycznego marki, zwraca na siebie uwagę m.in. nowym wzorem osłony chłodnicy. Składa się ona z wielu małych rombów tworzących trójwymiarową przestrzeń wokół znajdującego się na środku nowego logo Renault. W zależności od wersji całość umieszczona jest na szarym lub niebieskim tle objawiającym nam się, kiedy patrzymy pod odpowiednim kątem. Samochód wyposażony jest również znany z choćby Clio po liftingu układ świateł nawiązujący do rombu. Z tyłu natomiast uwagę zwraca wykonany charakterystyczną czcionką napis "Rafale" oraz światła, które swoim kształtem nawiązują do chińskiej układanki Tangram (kwadrat pocięty jest na siedem części: pięć trójkątów, jeden równoległobok i jeden kwadrat).

Zdjęcie Osłona chłodnicy w Renault Rafale składa się z wielu małych rombów otaczających logo marki. / Maciej Olesiuk

Renault Rafale. Pojemność bagażnika

Rafale jest SUV-em coupe z nisko opadającą linią dachu. Francuzom udało się jednak wygospodarować bagażnik o pojemności 630 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń bagażowa rośnie do 1 910 litrów. Z pewnością zaspokoi on potrzeby rodziny w czasie wakacyjnego wyjazdu.

Wnętrze Renault Rafale. Dużo miejsca na nogi i multimedia z usługami Google

Skoro już przy wyjazdach jesteśmy nawet dorosłe osoby siedzące z tyłu nie będą narzekać na komfort na dłuższych trasach. Nie trzeba się obawiać, że nasze kolana będą wciśnięte w fotel. W tej części Rafale oferuje 302 mm przestrzeni. Nie brakuje również miejsca na głowę. Renault zwraca uwagę, że jest tu mniej więcej tyle miejsca, co w nowym Espace.

Przenieśmy się do przodu. Tutaj znajdziemy m.in. 12,3-calowy ekran wskaźników oraz 12-calowy wyświetlacz systemu multimediów. Najważniejsze dla siebie informacje kierowca może odczytywać z poziomu wyświetlacza head-up o przekątnej 9,3 cala.

Zdjęcie Wnętrze Renault Rafale jest zdominowane przez dwa ekrany - 12,3-calowy wyświetlacz wskaźników i 12-calowy ekran multimediów. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Ci, którzy uwielbiają korzystać z Map Google docenią z pewnością fakt, że nie będą musieli za każdym razem, kiedy chcą ich użyć, łączyć swojego telefonu z systemem auta. To dlatego, że znany już z innych modeli francuskiego producenta system openR link (z nowym interfejsem) oferuje wbudowane usługi od amerykańskiego giganta. Oprócz wspomnianych już Map użytkownicy mają dostęp do m.in. Asystenta Google oraz 50 lub więcej aplikacji (ich liczba uzależniona jest od kraju i wersji), które można pobrać ze sklepu Play. Nie brakuje oczywiście możliwości bezprzewodowego połączenia telefonu za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay. Renault Rafale wyposażone zostało również w układ sztucznej inteligencji, który np. sugeruje wyłączenie klimatyzacji, kiedy jakaś szyba jest opuszczona.

Zdjęcie System multimediów openR link charakteryzuje się wbudowanymi usługami Google. Oznacza to, że użytkownik ma np. dostęp do Map Google bez konieczności podłączania telefonu. / Maciej Olesiuk

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że część funkcji, w tym właśnie temperaturę, można ustawić za pomocą fizycznych dźwigienek.

Napęd Renault Rafale. Póki co nie ma wyboru

Obecnie Renault Rafale dostępne jest tylko z jednym układem napędowym. Jest to hybryda w skład której wchodzi trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,2 l. Generuje on 130 KM i 205 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z dwoma silnikami elektrycznymi. Pierwszy generuje 70 KM i 205 Nm. Drugi, pełniący rolę rozrusznika i alternatora, oferuje 34 KM i 50 Nm. Łączna moc tego układu to 200 KM.

Zdjęcie Póki co Renault Rafale wyposażone jest tylko w układ hybrydowy o mocy 200 KM. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Układ napędza przednie koła i pozwala Rafale na rozpędzenie się do 100 km/h w 8,9 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h.

Jak jeździ Renault Rafale? Manewrowanie w ciasnych uliczkach nie stanowi problemu

Układ hybrydowy z silnikiem benzynowym o pojemności 1,2 w aucie, które aspirować ma do segmentu premium nie wydaje się zbyt interesującą perspektywą. Niemniej napęd radzi sobie całkiem nieźle. Został on skonstruowany w taki sposób, by auto zawsze ruszało na prądzie. Renault deklaruje, że w trybie elektrycznym możemy pokonać do 80 proc. czasu jazdy po mieście. Kiedy jednak silnik benzynowy również zostanie zaprzęgnięty do pracy, nie musimy obawiać się, że będzie on irytował nas swoim brzmieniem. To między innymi zasługa dobrego wyciszenia wnętrza. Jeśli już musiałbym przyczepić się do szumu, to wskazałbym jedynie okolice lusterek jako źródło tego problemu.

Zdjęcie Układ napędowy Renault Rafale jest skonstruowany w taki sposób, by zawsze ruszać na prądzie. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Niestety napęd ma swoje wady. Kiedy w czasie jazdy zamierzamy dynamicznie przyspieszyć po mocniejszym wciśnięciu gazu przez chwilę nie dzieje się nic. Nawet w trybie sportowym Rafale nie spieszy się z odpowiedzią na wydane przez kierowcę polecenie i dopiero po upływie tej chwili wyrywa do przodu. W czasie spokojnej jazdy oczywiście nie będzie to stanowiło problemu, ale jeśli planujemy dynamiczne przyspieszenie, powinniśmy dokładnie zaplanować swój manewr.

Renault deklaruje, że układ hybrydowy w Rafale zużywa w cyklu mieszanym 4,7-4,9 litra. Jak to wygląda w praktyce? W czasie jazd testowych przeprowadzonych w Sewilli i okolicach auto średnie spalanie w cyklu mieszanym wyniosło 8,7 litra. Warto jednak zaznaczyć, że sposób jazdy nie miał zbyt wiele wspólnego z zasadami ecodrivingu. Następnego dnia, przy drugiej próbie i znacznie spokojniejszej jeździe auto zużyło średnio 5,3 litra na 100 km - wynik bardzo bliski deklarowanemu przez producenta.

Zdjęcie Jeśli nie stosujemy się do zasad ecodrivingu, średnie spalanie Rafale może wynieść 8,7 litra na 100 km. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Kwestią, którą warto docenić w Rafale, jest również prowadzenie. Kierownica, także w trybie komfortowym, stawia przyjemny opór. Choć auto ma ponad 4,7 m długości, nie sprawia problemu w manewrowaniu w ciasnych uliczkach. To za sprawą systemu tylnych kół skrętnych 4Control advanced. Kiedy poruszamy się z prędkością do 50 km/h, tylne koła mogą wychylać się o 5 stopni w kierunku przeciwnym do kół przednim. System działa również przy wyższych prędkościach. Wówczas koła tylne odchylają się w tym samym kierunku, co przednie, do 1 stopnia. W efekcie wchodzenie tym autem w zakręty jest bardzo przyjemne.

Wyposażenie Renault Rafale

Jeśli chodzi o wyposażenie, póki co wersje są dwie - techno i esprit Alpine. W tej pierwszej na wyposażeniu znajdziemy m.in.:

12,3-calowy wyświetlacz wskaźników

12-calowy ekran multimediów

system kontroli zmęczenia kierowcy

kamerę cofania

podgrzewanie kierownicy i przednich foteli

bezprzewodową łączność z telefonem (za pomocą Android Auto i Apple CarPlay)

indukcyjną ładowarkę

20-calowe felgi aluminiowe sonic

system czterech kół skrętnych

W odmianie esprit Alpine otrzymujemy dodatkowo m.in.:

funkcję bezpiecznego wysiadania

system kontroli martwego pola

elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika

20-calowe felgi aluminiowe castellet

Ceny Renault Rafale. Wkrótce standardowa wersja będzie tańsza

Polskie ceny za Renault Rafale startują obecnie od 199 900 zł. Od początku czwartego kwartału 2024 r. natomiast z podstawowej wersji wyposażenia wypadnie system czterech kół skrętnych. Wówczas za model w standardowej specyfikacji zapłacić trzeba będzie 192 900 zł. Topowa odmiana esprit Alpine kosztuje natomiast 210 900 zł. Jesienią tego roku w ofercie pojawić się ma również nowa wersja napędowa. Będzie to hybryda plug-in z napędem na cztery koła generująca 300 KM.

Zdjęcie Ceny Renault Rafale obecnie startują od 199 900 zł. W czwartym kwartale 2024 r. cena standardowej wersji spadnie o 7 tys. złotych. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Renault Rafale na tle konkurencji

Francuzi wskazują, że Renault Rafale rywalizować będzie m.in. z Audi Q5 Sportback, Mercedesem GLC Coupe czy Volvo XC60. Jeśli porównamy standardowe specyfikacje, okazuje się, że francuski model stanowi bardzo interesującą propozycję na tle konkurencji.

Audi Q5 Sportback w standardowej specyfikacji z miękką hybrydą o mocy 163 KM i z napędem na przód to wydatek 226 900 zł. W przypadku Mercedesa GLC Coupe standardowy wariant z układem miękkiej hybrydy o mocy 204 KM z napędem na cztery koła jest to koszt 269 900 zł. | kolei Volvo XC60 z układem miękkiej hybrydy o mocy 250 KM i z napędem na cztery koła w podstawowej wersji wyposażenia to wydatek 219 900 zł.

Czy Renault Rafale zainteresuje klientów z segmentu premium?

Renault Rafale to bardzo dobrze wyglądający, bogato wyposażony już w standardzie i atrakcyjny cenowo samochód, który bez wątpienia ma potencjał do zamieszania w segmencie premium. Oczywiście nie oznacza to, że auto ma same plusy. Potencjalni nabywcy mogą być dość sceptycznie nastawieni do stosunkowo niewielkiego, w porównaniu z konkurencją, silnika spalinowego. Odpowiedź na pytanie, czy Rafale faktycznie znajdzie zainteresowanie wśród klientów wspomnianego segmentu, przyniesie wkrótce rynek - w postaci danych sprzedaży.

Zdjęcie Przednie światła znane są już choćby z Renault Clio po liftingu. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Tylne światła nawiązują do chińskiej układanki Tangram (kwadrat jest pocięty na siedem części: pięć trójkątów, jeden równoległobok i jeden kwadrat). / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie W obu wersjach wyposażenia Renault Rafale dostępne jest z 20-calowymi kołami. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Renault Rafale jest obecnie dostępne tylko z 200-konnym układem hybrydowym. Jesienią do oferty ma dołączyć 300-konna hybryda plug-in. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Obecnie ceny Renault Rafale rozpoczynają się kwoty 199 900 zł. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL