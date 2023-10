Audi Q8 po modernizacji. Pozwala grać w gry i wybrać własną sygnaturę świetlną

Spis treści: 01 Audi Q8 doczekało się modernizacji

02 Nowe Audi Q8 - zmiany głównie kosmetyczne, z jednym wyjątkiem

03 Nowe Audi Q8 pozwala grać w gry

04 Nowe Audi Q8 - wrażenia z jazdy

05 Nowe Audi Q8 - dostępność i ceny

Audi Q8 doczekało się modernizacji

Kiedy w 2018 roku Audi zaprezentowało światu swojego flagowego SUV-a Coupe, jego głównym celem było trafienie w gusta zamożniejszych i bardziej wymagających klientów. Stanowiący bezpośrednią konkurencję dla takich modeli, jak BMW X6 i Mercedesa GLE Coupe, dosyć szybko zyskał uznanie i stał się jednym z najczęściej wybieranych modeli w swojej klasie.

Jak to jednak zwykle w życiu bywa, segment dużych i usportowionych SUV-ów zaczął szybko przybierać na sile. Po pięciu latach od wprowadzenia na rynek, model Q8 zaczął w coraz większym stopniu odstawać od piętrzącej się i zaawansowanej technologicznie konkurencji. Nic zatem dziwnego, że niemiecki producent zdecydował się w końcu na jego modernizację i chociaż nie stanowi ona żadnej rewolucji - znacząco odświeża i unowocześnia flagowego SUV-a od "czterech pierścieni".

Reklama

Zdjęcie Audi Q8 po modernizacji / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Nowe Audi Q8 - zmiany głównie kosmetyczne, z jednym wyjątkiem

Odmłodzone Audi Q8 otrzymało nieco zmian stylistycznych. Przede wszystkim zmieniła się osłona chłodnicy, która teraz - podobnie jak w modelach z serii RS - swoim wyglądem przypomina strukturę plastra miodu. Nowy jest także kształt przedniego zderzaka, a także znajdująca się na klapie bagażnika czarna listwa. Na słupku B pojawił się skromny grawer z nazwą i wariantem modelu, a tylny dyfuzor stał się nieco szerszy i wyraźniej wyprofilowany. Po licznych krytykach dotyczących stosowania "fałszywych końcówek wydechu", Audi w końcu uległo presji i powróciło do ich prawdziwych odpowiedników. Brawo!

W ramach modernizacji auta klienci otrzymali także nowe lakiery. Wśród nich znalazł się m.in. czerwony Chilli Red, niebieski Ascari Blue oraz złoty Sakhir Gold. Przyznajemy, że ten ostatni, w połączeniu z dodatkowym pakietem "Black Plus", szalenie przypadł nam do gustu. Prezentuje się oryginalnie i stanowi wyraźny kontrast względem głównie czarnych i białych SUV-ów, widzianych na naszych drogach. Audi umożliwia nam także wybór spomiędzy pięciu nowych wzorów felg w rozmiarach od 21 do 23 cali.

Zdjęcie Audi Q8 po modernizacji. Wróciły prawdziwe końcówki wydechu / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Bez wątpienia największą nowością w odświeżonym Audi Q8 są jednak reflektory. Pomimo że sam ich kształt się nie zmienił, klienci mogą teraz zdecydować się na system HD Matrix LED z laserowymi światłami Audi. Składają się one z 24 diod LED i diody laserowej o dużej mocy. Aktywuje się ona od prędkości 70 km/h, a zasięg promienia to, według Audi, niemal 900 metrów. Co więcej - wspomniane reflektory w połączeniu z cyfrowymi tylnymi światłami OLED pozwalają na wybór jednej z czterech cyfrowych sygnatur świetlnych do jazdy w dzień. Kierowca może wybrać jeden z czterech dostępnych wzorów przy pomocy ekranu MMI. Ot bajer, a jednak cieszy.

Nowe Audi Q8 pozwala grać w gry

Będąc już przy wspomnianym ekranie, trudno nie wspomnieć o aktualizacji oprogramowania Infotainment. Od teraz w Audi Q8 możemy konfigurować widok wyświetlany na ekranie systemu multimedialnego, ustawiając m.in. własną tapetę. W ramach modernizacji poszerzono także gamę aplikacji, które są dostępne za pośrednictwem samochodu. Pojawiły się m.in. Spotify, Tidal lub Amazon Music, a także - co szczególnie ciekawe - gry komputerowe. Wzorem samochodów marki Tesla - umożliwiają one zabawę za pośrednictwem ekranu dotykowego w momencie postoju pojazdu. Niestety, w niektórych przypadkach czas reakcji dotykowego ekranu pozostawiał sporo do życzenia.

Zdjęcie Audi Q8 pozwala grać w gry na postoju / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Niewielkie poprawki trafiły także do wirtualnych zegarów Audi virtual cockpit, które teraz wyświetlają dodatkowe ostrzeżenia m.in. o zmianie pasa ruchu, czy zbliżaniu się do sygnalizacji świetlnej. Obraz wyraźnie odróżnia także poszczególne pojazdy, które znalazły się w obrębie kamer oraz czujników. W samym wnętrzu zmiany ograniczyły się do nowych przeszyć siedzeń oraz możliwości wyboru dziewięciu wersji listew ozdobnych. Wśród nich pojawiły się dekory wykonane ze srebrnego jesionu, matowego carbonu i szczotkowanego aluminium.

Nowe Audi Q8 - wrażenia z jazdy

Niestety na sprawdzenie Audi Q8 w nowej odsłownie nie mieliśmy zbyt wiele czasu. Krótka, zaledwie 30-minutowa przejażdżka uzmysłowiła nam jednak, że wciąż mamy do czynienia z superwygodnym i zaskakująco dynamicznym SUV-em. Podobnie jak w modelu sprzed modernizacji, także poliftowa nowość została wyposażona w szybko reagujący ośmiobiegowy automat tiptronic, pięć trybów jazdy, napęd quattro, a także (w standardzie lub w opcjach) skrętne tylne koła, pneumatyczne zawieszenie oraz 48-woltowy układ elektryczny "mild hybrid".

Audi Q8 2024 1 / 35 Odświeżone Audi Q8 na rok modelowy 2024 Źródło: INTERIA.PL Autor: Krzysztof Mocek

Na start odświeżone Audi Q8 będzie dostępne z dobrze znanymi, klasycznymi silnikami spalinowymi V6 - zarówno diesla, jak i benzynowymi. Topową wersją będzie model SQ8 z silnikiem benzynowym V8, który będzie można dodatkowo doposażyć m.in. w sportowy mechanizm różnicowy oraz elektromechaniczną, aktywną stabilizację przechyłów (eAWS). By zapewnić sportowy dźwięk, każda rura wydechowa układu wydechowego modelu SQ8 ma klapkę modulującą dźwięk w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej silnika. Poniżej znajdziecie warianty jednostek napędowych i podstawowe dane techniczne.

Audi Q8 2024 - jednostki napędowe i dane techniczne Silnik 45 TDI 50 TDI 55 TFSI V8 TFSI Moc 231 286 250 507 Moment obrotowy 500 600 500 770 0-100 km/h 7,1 6,1 5,6 4,1 Skrzynia biegów 8-biegowa tiptronic 8-biegowa tiptronic 8-biegowa tiptronic 8-biegowa tiptronic Prędkość maksymalna 226 241 250 250 Żużycie paliwa (WLTP) 8-8 - 9.0 8,1 - 8,9 10,2 - 11,4 12,0 - 12,8

Nowe Audi Q8 - dostępność i ceny

Zamówienia na odświeżone Audi Q8 można składać od 10 października 2023 roku. Auto jest już dostępne w oficjalnym konfiguratorze, a jego ceny rozpoczynają się od niecałych 400 tysięcy złotych. Ceny bazowych wariantów Q8 w zależności od poszczególnych wersji silnikowych prezentują się następująco:

Audi Q8 45 TDI quattro tiptronic - od 392 800 zł

Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic - od 411 100 zł

Audi Q8 55 TFSI quattro tiptronic - od 420 600 zł

Audi SQ8 TFSI quattro tiptronic - od 569 900 zł