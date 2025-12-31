W skrócie 1 stycznia 2026 roku w Polsce obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton w godzinach od 8.00 do 22.00.

Przepisy przewidują liczne wyjątki od zakazu, m.in. dla transportu towarów pierwszej potrzeby, pojazdów wracających z zagranicy czy autobusów.

Złamanie zakazu skutkuje mandatem do 500 zł dla kierowcy i dotkliwymi karami finansowymi dla firm transportowych.

W dniach ustawowo wolnych od pracy na rodzimych drogach zauważalny jest wzmożony ruch. Aby maksymalnie ułatwić kierowcom podróżowanie, wprowadzane są okresowe zakazy jazdy na mocy rozporządzenia ministra transportu z 2017 r. Obostrzenia dotyczą pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych 1 stycznia 2026 r. Godziny zakazu

Zbliżający się wielkimi krokami Sylwester dla wielu osób jest idealną okazją do wyjechania za miasto lub odwiedzenia rodziny i znajomych. Aby na drogach było bezpieczniej, ruch był mniejszy i nie tworzyły się korki, 1 stycznia obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t w godzinach od 8.00 do 22.00. Warto jednak zaznaczyć, że ograniczenia te nie sprawiają, iż na drogach nie zobaczymy autobusów czy ciężarówek. Ustawodawca przewidział bowiem pewne wyjątki.

Jakie ciężarówki mogą jechać 1 stycznia 2026 r.?

Całkowite wstrzymanie transportu drogowego jest niemożliwe i pomimo zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych ustawodawca przewidział wyjątki. Mowa o pojazdach realizujących określone zadania lub przewożących istotne ładunki. Noworoczny zakaz nie obejmuje ciężarówek służących do przewozu m.in. lekarstw i środków medycznych, towarów szybko psujących się i środków spożywczych, żywych zwierząt, sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych oraz obsługi imprez masowych, odpadów komunalnych, towarów niebezpiecznych czy ładunków niezbędnych do utrzymania ciągłości cyklu produkcyjnego.

Dodatkowo zakaz nie obowiązuje autobusów, pojazdów ciężarowych powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub dostarczenia ładunku do odbiorcy w Polsce, a także tych, które wjechały do kraju poza godzinami obowiązywania zakazu i znajdują się w odległości do 50 km od granicy oraz oczekujących na wyjazd z terytorium Polski. Zakaz nie dotyczy również służb mundurowych oraz pojazdów wojskowych.

Jaki mandat grozi kierowcy ciężarówki za złamanie zakazu jazdy 1 stycznia 2026 r.?

W dniach, gdy obowiązuje zakaz jazdy dla pojazdów ciężarowych, patrole Inspekcji Transportu Drogowego szczególnie wnikliwie będą kontrolować poruszające się po drogach ciężarówki. Za złamanie tego przepisu grozi kierowcy mandat w wysokości od 200 do 500 zł. Dodatkowo grzywną w wysokości 2 tys. zł zostanie ukarany przewoźnik, a osoba zarządzająca transportem w firmie karą 1 tys. zł. Możliwe jest również wszczęcie postępowania administracyjnego.

W jakie dni obowiązuje zakaz jazdy pojazdów ciężarowych w 2026 r.?

Nowy Rok nie jest wyjątkiem, ponieważ dni, w których występują czasowe ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych, jest zdecydowanie więcej.

Zakaz jazdy pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t od 8.00 do 22.00:

1 stycznia,

5, 6 kwietnia,

1, 3, 24 maja,

4, 28 czerwca,

5, 12, 19, 26 lipca,

2, 9, 15, 16, 23, 30 sierpnia,

1, 11 listopada,

25, 26 grudnia.

Zakaz jazdy pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t od 18.00 do 22.00:

4 kwietnia,

2, 23 maja,

3, 26 czerwca,

3, 10 ,17, 24, 31 lipca,

7, 14, 21, 28 sierpnia,

31 października,

12 listopada.

Zakaz jazdy pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 t od 8.00 do 14.00:

27 czerwca,

4, 11, 18, 25 lipca,

1, 8, 22, 28 sierpnia.

