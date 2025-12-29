W skrócie Rolnicy w całym kraju zapowiadają protesty przeciw umowie UE-Mercosur, które odbędą się 30 grudnia i mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Główne postulaty dotyczą ochrony polskiego rolnictwa przed napływem taniej żywności z krajów Mercosur oraz zachowania bezpieczeństwa żywnościowego.

Poprzednie protesty w 2024 roku, związane z Zielonym Ładem, doprowadziły do paraliżu wielu dróg i wzbudziły szeroką debatę publiczną.

Już dziś rolnicy w całym kraju zorganizują protesty pod szyldem Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników (OOPR). Uczestnicy akcji wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec planowanego porozumienia handlowego między Unią Europejską a państwami bloku Mercosur.

30.12.2025 r. wychodzimy na ulice, aby sprzeciwić się umowie UE-Mercosur. Żądamy, by rząd RP stanął po stronie polskich rolników i polskich obywateli, a nie taniego importu kosztem naszego bezpieczeństwa żywnościowego

Interaktywna mapa protestów. Gdzie spodziewać się rolników?

Rolnicy zapowiedzieli swoją obecność m.in. na drodze krajowej nr 7 w pobliżu Tarczyna, na ulicy Pszczyńskiej w Gliwicach, na wschodniej obwodnicy Wrocławia obok miejscowości Kiełczówek, a także w Zielonej Górze, Lesznie, Lublinie, Gdańsku i Krakowie, gdzie pojawią się na Rondzie Mogilskim oraz ulicy Basztowej.

Protesty odbędą się w godzinach 10:00-15:00, kiedy na drogach i wiaduktach pojawią się oznakowane ciągniki oraz inne maszyny rolnicze. Organizatorzy udostępnili interaktywną mapę zgłoszonych miejsc protestów, dzięki której rolnicy i mieszkańcy mogą sprawdzić, gdzie w ich regionie planowane są postoje. Obecnie na mapie widnieje już ponad 186 punktów, a ponieważ zgłoszenia wciąż napływają, liczba miejsc będzie rosła.

Protesty w całej Polsce. O co walczą rolnicy?

Zdaniem rolników, otwarcie unijnego rynku na tanią żywność z Ameryki Południowej, produkowaną przy niższych standardach środowiskowych, sanitarnych i w zakresie dobrostanu zwierząt, stanowi zagrożenie dla konkurencyjności polskich gospodarstw oraz dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W dłuższej perspektywie skutkiem wejścia w życie umowy z krajami Mercosur może być nawet zagrożenie dla przetrwania rodzinnych gospodarstw rolnych.

To nie pierwsze protesty rolników. W 2024 strajki sparaliżowały Polskę

To nie pierwsza próba rolników, by zwrócić uwagę opinii publicznej na swoje problemy. Podobne protesty miały miejsce w 2024 roku, kiedy sprzeciwiali się oni założeniom Zielonego Ładu - projektu ustaw, którego celem jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Największe kontrowersje budziły przepisy dotyczące bardziej ekologicznej produkcji, redukcji emisji oraz ograniczenia użycia nawozów i środków ochrony roślin. Strajki wówczas doprowadziły do zablokowania licznych dróg w całym kraju.

Rolnicy nie zamierzali iść na ustępstwa. Protestujący nie przepuszczali żadnych pojazdów, niezależnie od celu podróży. Sprawę zaognił incydent z karetką pogotowia, która została zablokowana w trakcie akcji ratunkowej, co wywołało lawinę negatywnych komentarzy w sieci.

