Rusza wielki strajk rolników. Gdzie będą blokady dróg? Mapa protestu

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Aktualizacja

Już dziś rolnicy wyjadą na drogi całego kraju, aby kolejny raz zamanifestować swój sprzeciw wobec planowanej umowy z krajami Mercosur. Choć protest ma charakter symboliczny i nie przewiduje całkowitej blokady dróg, masowa obecność uczestników może spowodować poważne utrudnienia dla kierowców. Gdzie dokładnie pojawią się rolnicy?

Interaktywna mapa protestów. Gdzie spodziewać się rolników?

W skrócie

  • Rolnicy w całym kraju zapowiadają protesty przeciw umowie UE-Mercosur, które odbędą się 30 grudnia i mogą spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.
  • Główne postulaty dotyczą ochrony polskiego rolnictwa przed napływem taniej żywności z krajów Mercosur oraz zachowania bezpieczeństwa żywnościowego.
  • Poprzednie protesty w 2024 roku, związane z Zielonym Ładem, doprowadziły do paraliżu wielu dróg i wzbudziły szeroką debatę publiczną.
Już dziś rolnicy w całym kraju zorganizują protesty pod szyldem Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników (OOPR). Uczestnicy akcji wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec planowanego porozumienia handlowego między Unią Europejską a państwami bloku Mercosur.

30.12.2025 r. wychodzimy na ulice, aby sprzeciwić się umowie UE-Mercosur. Żądamy, by rząd RP stanął po stronie polskich rolników i polskich obywateli, a nie taniego importu kosztem naszego bezpieczeństwa żywnościowego
czytamy w komunikacie OOPR.

Interaktywna mapa protestów. Gdzie spodziewać się rolników?

Rolnicy zapowiedzieli swoją obecność m.in. na drodze krajowej nr 7 w pobliżu Tarczyna, na ulicy Pszczyńskiej w Gliwicach, na wschodniej obwodnicy Wrocławia obok miejscowości Kiełczówek, a także w Zielonej Górze, Lesznie, Lublinie, Gdańsku i Krakowie, gdzie pojawią się na Rondzie Mogilskim oraz ulicy Basztowej.

Protesty odbędą się w godzinach 10:00-15:00, kiedy na drogach i wiaduktach pojawią się oznakowane ciągniki oraz inne maszyny rolnicze. Organizatorzy udostępnili interaktywną mapę zgłoszonych miejsc protestów, dzięki której rolnicy i mieszkańcy mogą sprawdzić, gdzie w ich regionie planowane są postoje. Obecnie na mapie widnieje już ponad 186 punktów, a ponieważ zgłoszenia wciąż napływają, liczba miejsc będzie rosła.

Protesty w całej Polsce. O co walczą rolnicy?

Zdaniem rolników, otwarcie unijnego rynku na tanią żywność z Ameryki Południowej, produkowaną przy niższych standardach środowiskowych, sanitarnych i w zakresie dobrostanu zwierząt, stanowi zagrożenie dla konkurencyjności polskich gospodarstw oraz dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W dłuższej perspektywie skutkiem wejścia w życie umowy z krajami Mercosur może być nawet zagrożenie dla przetrwania rodzinnych gospodarstw rolnych.

    To nie pierwsze protesty rolników. W 2024 strajki sparaliżowały Polskę

    To nie pierwsza próba rolników, by zwrócić uwagę opinii publicznej na swoje problemy. Podobne protesty miały miejsce w 2024 roku, kiedy sprzeciwiali się oni założeniom Zielonego Ładu - projektu ustaw, którego celem jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Największe kontrowersje budziły przepisy dotyczące bardziej ekologicznej produkcji, redukcji emisji oraz ograniczenia użycia nawozów i środków ochrony roślin. Strajki wówczas doprowadziły do zablokowania licznych dróg w całym kraju.

    Rolnicy nie zamierzali iść na ustępstwa. Protestujący nie przepuszczali żadnych pojazdów, niezależnie od celu podróży. Sprawę zaognił incydent z karetką pogotowia, która została zablokowana w trakcie akcji ratunkowej, co wywołało lawinę negatywnych komentarzy w sieci.

