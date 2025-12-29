Spis treści: Strefa Czystego Transportu w Krakowie - od kiedy i gdzie obowiązuje? Jakie samochody wjadą do SCT bez opłat? Opłaty za wjazd do Strefy Czystego Transportu Kontrole i mandaty - co grozi kierowcom? Zwolnienia dla mieszkańców Krakowa

Strefa Czystego Transportu w Krakowie - od kiedy i gdzie obowiązuje?

Strefa Czystego Transportu zacznie obowiązywać 1 stycznia 2026 roku i obejmie obszar znajdujący się wewnątrz IV obwodnicy Krakowa. To większa część miasta, ograniczona autostradą A4 na południu i zachodzie, drogą S52 na północy i trasą S7 na wschodzie. Poza strefą zostają jedynie dalekie peryferia Krakowa na wschodzie i południu.

Oficjalnie celem wprowadzenia SCT "jest ograniczenie emisji spalin i poprawa jakości powietrza". Miasto zapowiada, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania strefy kontrole będą miały głównie charakter informacyjny, jednak przepisy formalnie wchodzą w życie od początku roku i będą egzekwowane.

Jakie samochody wjadą do SCT bez opłat?

Od 2026 roku do strefy bez dodatkowych formalności będą mogły wjechać pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. W praktyce oznacza to:

samochody benzynowe spełniające normę Euro 4 lub wyprodukowane od 2005 roku,

samochody z silnikiem Diesla spełniające normę Euro 6 lub wyprodukowane od 2014 roku.

W przypadku pojazdów powyżej 3,5 tony wymagania są podobne, jednak dla diesli granicą jest rok 2012.

Decydująca jest norma emisji wpisana w dane pojazdu, a rok produkcji stanowi jedynie orientacyjny wyznacznik. Samochody zarejestrowane w Polsce, które spełniają te kryteria, zostaną automatycznie dopuszczone do ruchu w SCT bez składania wniosków czy rejestracji.

Opłaty za wjazd do Strefy Czystego Transportu

Kierowcy aut niespełniających norm emisyjnych będą mogli wjechać do strefy po uiszczeniu opłaty. W 2026 roku stawki wyniosą:

2,5 zł za godzinę lub

5 zł za dobę lub

100 zł za abonament miesięczny.

W kolejnych latach opłaty wzrosną. W 2027 roku dzienna opłata ma wynosić 15 zł (ważna przez 6 godzin), a miesięczny abonament będzie kosztował już 250 zł. W 2028 roku miesięczny abonament wzrośnie do 500 zł.

Od 2029 roku wjazd pojazdów niespełniających norm ma zostać całkowicie zakazany bez możliwości wykupienia opłaty.

Kontrole i mandaty - co grozi kierowcom?

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi mandat do 500 zł. Kontrola ma odbywać się m.in. przy użyciu systemów kamer odczytujących tablice rejestracyjne. Miasto zapowiada jednak, że w pierwszych tygodniach działania SCT straż miejska i policja będą skupiać się głównie na informowaniu i pouczaniu kierowców.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą konieczne będzie wcześniejsze zgłoszenie auta w systemie, aby potwierdzić spełnianie norm emisyjnych. Bez tego pojazd może zostać uznany za nieuprawniony do wjazdu.

Zwolnienia dla mieszkańców Krakowa

Istotnym wyjątkiem są mieszkańcy Krakowa. Osoby, które były właścicielami lub współwłaścicielami swoich pojazdów przed wejściem w życie uchwały o SCT w czerwcu 2026 roku, zachowują prawo wjazdu do strefy bezterminowo, niezależnie od norm emisji. Rozwiązanie to ma chronić osoby, które nie mają możliwości szybkiej wymiany samochodu.

Przez mieszkańca rozumie się osobę, która w Krakowie płaci podatki oraz jest w Krakowie zameldowana, co wyklucza osoby wynajmujące mieszkania. Ponadto radni uznali, że to mieszkańcy muszą udowodnić, że mają prawo do darmowego poruszania się po SCT i to mieszkańcy muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające zameldowanie i opłacanie podatków w Krakowie oraz informacje o samochodzie.

