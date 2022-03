Producenci Kia EV6 z tytułem Samochodu Roku 2022

W czasach, kiedy coraz większy nacisk jest kładziony na elektromobilność, nic dziwnego, że w kolejnych konkursach, za najlepsze samochody uznawane są właśnie elektryki. W niedawnym plebiscycie Car of the Year 2022 zwyciężyła Kia EV6 i teraz ma szanse na kolejny triumf.

Koreański model jest bowiem jednym z trzech finalistów konkursu World Car of the Year 2022. Wraz z nim zakwalifikował się Hyundai Ioniq 5, czyli konstrukcja bliźniacza z technicznego punktu widzenia, oraz Ford Mustang Mach-E.

Modele koreańskiego koncernu mają zresztą okazję zgarnąć jeszcze inne nagrody w tym plebiscycie. Ioniq 5 oraz EV6 zawalczą także o tytuł World Car Design of the Year (za najlepszą stylistykę). Ich konkurentem jest Audi e-tron GT.

Reklama

Z kolei Hyundai Ioniq 5 pretenduje też do miana World Electric Car of the Year (najlepsze elektryczne auto). Jego przeciwnikami są Audi e-tron GT oraz Mercedes EQS.

Przez elektryki zdominowana jest także kategoria World Luxury Car of the Year (najbardziej luksusowe auto), gdzie walczą BMW iX, Mercedes EQS oraz Genesis GV70.

Trochę klasycznej motoryzacji znajdziemy dopiero w kategorii World Performance Car of the Year (najlepsze sportowe auto), gdzie obok elektrycznego Audi e-tron GT, znalazły się czysto spalinowe BMW M3/M4 oraz bliźniaki Toyota GR86 i Subaru BRZ.

Same spalinowe modele trafiły tylko do World Urban Car of the Year (najlepsze auto miejskie). Są to Volkswagen Taigun (tylko spalinowy), Toyota Yaris Cross (dostępna jako hybryda) oraz Opel Mokka (dostępny jako elektryk).

Zwycięzców konkursu World Car of the Year 2022 poznamy 13 kwietnia podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Nowym Yorku.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***