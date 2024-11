Wojsko wezwie kierowców do armii. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło plany podwojenia liczby żołnierzy w aktywnej rezerwie oraz przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych. Wezwania do mobilizacji mogą otrzymać zarówno mężczyźni w tzw. aktywnej, jak i pasywnej rezerwie. Armia może się też upomnieć o specjalistów bez wojskowego doświadczenia. Co to oznacza?

Zdjęcie Wojsko wezwie kierowców do armii. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka / 123RF/PICSEL