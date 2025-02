Jak zapowiadano, samochód ma kosztować ok. 20 tys. euro (ok. 83 tys. zł). Deklarowano wówczas, że światowa premiera wersji koncepcyjnej jest planowana na początek marca 2025 r., a odmiany produkcyjnej - na rok 2027.

Co ciekawe premiera nowego elektryka nastąpi niemal równo dwa lata po oficjalnej prezentacji koncepcyjnej wersji modelu ID.2all. Ten niewielki samochód będzie elektrycznym odpowiednikiem Polo (co sugeruje, że ID.EVERY 1 będzie stanowić elektryczny wariant modelu up!), a w wariancie produkcyjnym zadebiutuje w czwartym kwartale 2025 roku. Produkcja ma rozpocząć się natomiast w 2026 r. Producent od dawna deklaruje, że ID.2 all cenowo będzie znajdować się na poziomie ok. 25 tys. euro (ok. 104 tys. zł).