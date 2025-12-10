W skrócie Wyłączenie sieci 2G i 3G powoduje, że tysiące używanych aut traci dostęp do systemów bezpieczeństwa takich jak eCall oraz funkcji sterowanych aplikacjami mobilnymi.

Problem dotyczy wielu marek, nie tylko Volvo, ale także popularnych modeli Grupy Volkswagena, co budzi niepokój kierowców w całej Europie.

Nowa generacja systemu eCall, oparta na technologii LTE, ma zapewnić funkcjonowanie usług ratunkowych, jednak obecne komplikacje uwidaczniają uzależnienie aut od łączności sieciowej.

Szwedzkie media ostrzegają, że w wyniku wyłączeń sieci komórkowych działających w technologiach G2 i G3 tysiące samochodów straciły możliwość automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku. Chodzi o system eCall, który w skali Starego Kontynentu przyczynił się do uratowania setek istnień.

Przypomnijmy - system eCall stał się obowiązkowym wyposażeniem debiutujących na rynkach UE nowych aut w kwietniu 2015 roku, a do wszystkich nowych samochodów trafił z dniem 1 kwietnia 2018 roku. Jeszcze na etapie prac na forum Parlamentu Europejskiego szacowano, że w skali całej UE system eCall może przyczynić się do uratowania nawet 2500 osób rocznie.

Problem w tym, że do działania wykorzystuje on sieci komórkowe, a te muszą nadążać za rozwojem technologii. Właśnie z tego powodu w przyszłym roku planowane jest wprowadzenie o udoskonalonej wersji systemu eCall - NG eCall (Next Generation eCall) - który będzie wykorzystywał technologię LTE (4G) zamiast przestarzałych sieci 2G/3G.

Używane auta tracą kluczowe dla bezpieczeństwa funkcje. Szwedzi biją na alarm

1 grudnia kilku szwedzkich operatorów - Tele2, Telenor i Tre - wyłączyło swoje nadajniki działające w technologii G2. W efekcie samochody marki Volvo z lat modelowych 2012-2013 całkowicie utraciły możliwość zdalnej łączności. Dotyczy to zarówno systemu eCall, który może ostrzegać SOS w razie wypadku, jak i działania fizycznego przycisku alarmowego SOS, czy usług dostępnych z poziomu aplikacji mobilnych. W szczególności chodzi np. o ostrzeżenie o kradzieży czy możliwość uruchomienia ogrzewania postojowego.

Szwedzki producent potwierdza, że problem dotyczy też dużo młodszych pojazdów. Przykładowo - samochody z lat modelowych 2017-2024 mogą albo całkowicie utracić funkcje komunikacji po GSM, albo potrzebować aktualizacji w serwisie.

Opracowana przez Szwedów lista pojazdów, które tracą kluczowe dla bezpieczeństwa funkcje, nie ogranicza się wyłącznie do Volvo. Zestawienie obejmuje kilkadziesiąt modeli, w tym popularne w całej Europie samochody Grupy Volkswagena, jak np. Skoda Fabia, Skoda Octavia, Volkswagen Arteon, Volkswagen Golf 7, Volkswagen Passat B8 czy starsze modele T-Roc i T-Cross.

Twój samochód uzależniony od sieci

Problem dostrzeżony przez Szwedów może być aktualny w całej Europie. Przykładowo w Polsce, sieci w technologii G2 pozostają aktywne, ale już w 2023 roku T-Mobile wygasił swoje nadajniki sieci G3, a inni operatorzy, jak np. Orange, planuje zrezygnować z nich do końca bieżącego roku.

Z punktu widzenia polskich nabywców używanych pojazdów pocieszający może być jednak fakt, że sieci G2 wykorzystywane są dziś masowo m.in. przez terminale płatnicze czy np. monitorowane zdalnie liczniki, więc - zdaniem ekspertów - może pozostać aktywna jeszcze po 2030 roku.

Sprawny system automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych jest krytycznie ważny zwłaszcza w Skandynawii, gdzie odgrywa on kluczową rolę ze względu na niewielką gęstość zaludnienia.

Nie zmienia to jednak faktu, że właściciele nowoczesnych samochodów coraz częściej napotykać będą problemy nie znane do tej pory kierowcom. W tym kontekście warto np. przypomnieć ostatni problem poruszających się po Rosji aut marki Porsche, które w początku grudnia masowo odmówiły posłuszeństwa. Mowa o modelach Cayenne, Macan oraz Panamera, które fabrycznie wyposażone są w system bezpieczeństwa satelitarnego o nazwie VTS - Vehicle Tracking System. Rosyjskie serwisy sugerują że masowe unieruchomieni samochodów było celowym działaniem niemieckiego producenta. Wciąż nie wiadomo, czy wywołała je zdalna aktualizacja oprogramowania, czy to raczej efekt zakłóceń w komunikacji z satelitami.

Przypominamy, że już dziś unijne przepisy wymagają od każdego nowego samochodu sprzedawanego w Europie posiadania własnej komunikacji LTE/GPS. Nie chodzi wyłącznie o system eCall, ale też monitorowanie i raportowanie Komisji Europejskiej emisji CO2 z nowych pojazdów.

