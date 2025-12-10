W skrócie Przed świętami urzędy skarbowe organizują licytacje używanych samochodów z atrakcyjnymi cenami wywoławczymi już od 1 tys. zł.

W ofercie znajdują się różne modele, od hatchbacków i kombi po minivany i motorowery, ale należy uważać na możliwe usterki wymagające dodatkowych nakładów finansowych.

Oprócz urzędów skarbowych także Agencja Mienia Wojskowego prowadzi własne aukcje, na których można nabyć samochody wycofane ze służby.

Najciekawiej wygląda oferta Urzędu Skarbowego w Węgrowie (woj. mazowieckie). 15 grudnia na licytację trafi tam Audi A3 II z 2010 r. w dobrym stanie, ale z zaniedbanym wnętrzem. Cena wywoławcza wynosi 7,5 tys. zł.

Ponadto za odpowiednio 1 tys. i 1 250 zł będzie można zakupić dwie Skody Fabie I z roczników 2003 i 2004. W opisie czytamy, że mają one widoczną korozję oraz zmatowienia. I tura licytacji odbędzie się 15 grudnia.

17 grudnia pod młotek trafią kolejne pojazdy. Tym razem będą to:

Opel Corsa C z 2004 r. (cena wywoławcza 2 250 zł);

Fiat Seicento z 2002 r. (1 125 zł);

Volkswagen Golf VI z 2009 r. (9 750 zł);

BMW serii 5 E39 z 2002 r. (6 750 zł);

Chiński motorower Junak (3 750 zł).

Poza Węgrowem także w innych miastach pojawią się ciekawe "kąski" do wyłapania. W Siedlcach na przykład 12 grudnia za 3 750 zł (minimum) będzie można nabyć Forda S-Maxa I z 2010 r. 10 grudnia w Płocku pod młotek trafi dwudziestoletni Hyundai Tucson I Comfort. Aby go kupić, musicie przygotować przynajmniej 3 950 zł.

Pułtuska :skarbówka" sprzeda 12 grudnia Volkswagena Passata z rocznika 2005 za cenę wywoławczą 5 350 zł.

Więcej informacji nt. licytacji (nie tylko samochodów) sprawdzicie na stronie warszawskiej Izby Administracji Skarbowej.

Swoje licytacje organizuje również Agencja Mienia Wojskowego

Aby wziąć udział w licytacji, trzeba najpierw wpłacić wadium. Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Po zwycięstwie trzeba na miejscu opłacić przynajmniej cenę wywoławczą (gotówką lub kartą). W innym przypadku kupujący traci zarówno wylicytowany samochód, jak i prawo do ponownego uczestniczenia w licytacji.

Pozostałą kwotę trzeba wpłacić najpóźniej dzień po licytacji na odpowiednie konto bankowe. Jego numer zostanie podany podczas licytacji.

Można wziąć udział także w licytacjach samochodów organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego. W listopadzie AMW pozbyła się w ten sposób m.in. Renault Megane (6 tys. zł) i VW Passata (6,8 tys. zł). Środki ze sprzedaży trafiły na "rozwój oraz modernizację w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych".

