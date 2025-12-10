W skrócie Liczba wolnych wakatów w polskiej policji rośnie, ale działania rządu i wzrost wynagrodzeń przyciągają coraz więcej kandydatów.

Nowi policjanci mogą liczyć na atrakcyjne zarobki już na starcie oraz dodatkowe świadczenia i premie.

Jedną z głównych zachęt jest możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, a proces rekrutacji został uproszczony i można go przejść również online.

Jeszcze kilkanaście lat temu chętnych do pracy w policji nie brakowało, a dziś pojawiają się coraz większe braki kadrowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla jednak, że chętnych do pracy jest coraz więcej, co jest efektem wprowadzenia zmian. Wiceszef resortu Czesław Mroczek podkreśla, że w 2023 r. do policji zgłosiło się 15 200 osób. W 2024 r. to było 22,9 tys. osób, a w 2025 - do 23 września - zgłosiło się 26 449 kandydatów.

Podjęcie radykalnych działań w strukturze policji było niezbędne, ponieważ pod koniec 2023 r. liczba funkcjonariuszy spadła do 96 716 i niebezpiecznie zbliżała się do poziomu z początków lat 90. Zmniejszyć liczbę wakatów udało się z kilku powodów - przede wszystkim w ubiegłym roku wprowadzono 20-proc. podwyżki, a w tym kolejną w wysokości 5 proc. Co więcej, zrównano uposażenia policjantów z tymi, które obowiązują zawodowych żołnierzy, oraz ułatwiono powrót do służby byłym i doświadczonym funkcjonariuszom.

Rusza nabór do policji. Na start dostaniesz ponad 7 tys. zł na miesiąc

Dolnośląska policja właśnie ogłasza nabór i jednocześnie informuje, że już po przekroczeniu bramy adept otrzyma pierwsze wynagrodzenie w wysokości 7435 zł brutto. Natomiast różnice pojawiają się z wiekiem - osoby, które nie ukończyły 26. roku życia "na rękę" otrzymają od 5738 do 6366 zł, co brutto daje między 8033 a 8912 zł. Starsi kursanci z kolei dostaną od 5311 do 5856 zł netto, co przekłada się na 7435 do 8198 zł brutto.

Zarobki w policji. Ile wynosi "mieszkaniówka"?

Wraz z nabyciem doświadczenia zarobki rosną. Młodzi funkcjonariusze po ukończeniu szkolenia i przed 26. rokiem życia po rozpoczęciu służby otrzymają od 6161 do 7245 zł netto, czyli 8625 do 10 143 zł brutto. Natomiast osoby powyżej tego limitu wiekowego zobaczą "na pasku" kwotę od 5678 do 6620 zł netto, co daje od 7949 do 9268 zł brutto.

Należy jednak pamiętać, że w policji funkcjonuje cała rzesza najróżniejszych bonusów finansowych. Oprócz comiesięcznej wypłaty obowiązuje także popularna trzynastka, nagrody roczne i jubileuszowe, premie motywacyjne, a także dopłata do wczasów, przejazdów czy mieszkaniówka w wysokości od 900 do 1,8 tys. zł.

25 lat i na emeryturę. 30 grudnia możesz wstąpić do policji

Jedną z największych zachęt wstąpienia w szeregi policji jest jednak emerytura, na którą można udać się po 25 latach służby. Zanim jednak rozpoczniemy swoją przygodę z mundurem, należy spełnić kilka podstawowych warunków - przede wszystkim wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa, nieposzlakowanej opinii, pełni praw publicznych, a także nie można mieć prawomocnych wyroków. Przyjęcia do służby rozpoczynają się już 30 grudnia 2025 r.

Jak złożyć wymagane dokumenty? Najprostszym sposobem jest wizyta w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jednakże komplet dokumentacji przyjmie również każda miejska lub powiatowa komenda. Istnieje również możliwość złożenia dokumentacji internetowo poprzez ePUAP.

