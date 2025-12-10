W skrócie Dacia zaprezentowała zmodernizowane modele Sandero, Stepway i Jogger, oferujące nowy design oraz wnętrza z lepszą ergonomią.

Wersje wyższe otrzymały bogate wyposażenie, systemy multimedialne z większymi ekranami i najnowsze systemy bezpieczeństwa.

Ceny rozpoczynają się od 63 900 zł, a w gamie pojawiła się hybryda w modelu Jogger.

Dacia Sandero po liftingu

Najbardziej widoczne zmiany w Sandero dotyczą przodu nadwozia. Pojawiła się szersza, pozioma osłona chłodnicy oraz światła LED z nową sygnaturą w kształcie odwróconego "T". Przeprojektowano także zderzak, który lepiej integruje elementy ochronne. Tył otrzymał nową grafikę lamp i mocniej zaznaczone przetłoczenia klapy bagażnika. Uzupełnieniem liftingu są nowe wzory felg i odświeżona paleta lakierów.

Konsola ma bardziej logiczny układ, a tworzywa są trwalsze i łatwiejsze w czyszczeniu. Dacia materiały prasowe

Lifting objął również Sandero Stepway, który otrzymał identycznie zmodyfikowany przód i wnętrze. Konsola ma bardziej logiczny układ, tworzywa są trwalsze i łatwiejsze w czyszczeniu. Kierownicę przeniesiono z nowszych modeli marki, zwiększając zakres regulacji. Poprawiono też konstrukcję nawiewów.

Ceny zmodernizowanej Dacii Sandero TCe 100 zaczynają się od 63 900 zł. Sandero Stepway z mocniejszym TCe 110 kosztuje od 71 700 zł.

Najbardziej widoczne zmiany w Sandero dotyczą przodu nadwozia. Dacia materiały prasowe

Dacia Jogger po modernizacji

Zmiany w Joggerze są podobne, jak w Sandero. Tylne lampy otrzymały nową grafikę, a zderzaki i boczne panele ochronne wykonano z tworzywa Starkle, bardziej odpornego na uszkodzenia i powstałego częściowo z recyklingu. Przód również jest nowy.

Konsola środkowa została uproszczona, nowa jest kierownica i nawiewy powietrza. W wyższych wersjach znalazły się 10-calowy ekran multimedialny i 7-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Wszystkie modele spełniają najnowsze europejskie wymogi (GSR2) dotyczące systemów wspomagających kierowcę.

Jogger przeszedł jedne z największych zmian w gamie. Dacia materiały prasowe

Najważniejszą nowością jest hybrydowy napęd o mocy 155 KM, czyli układ który składa się z czterocylindrowego silnika 1.8 o mocy 109 KM, dwóch silnikach elektrycznych (jeden to alernator-rozrusznik) i akumulatorze o pojemności 1,4 kWh.

Jogger kosztuje od 77 900 zł w wersji pięciomiejscowej Eco-G 120 (benzyna + LPG) oraz od 82 400 zł jako siedmiomiejscowy.

Nowe wnętrza i wyposażenie

Lifting objął całą gamę. Wprowadzono nowe materiały, zwiększono liczbę schowków i przeprojektowano konsolę środkową, aby najważniejsze elementy znajdowały się w naturalnym zasięgu ręki kierowcy. W wyższych wersjach wyposażenia dostępne są bezprzewodowe systemy multimedialne, kamera cofania o wyższej rozdzielczości oraz szybkie porty USB-C. Nowe modele spełniają aktualne unijne normy bezpieczeństwa, co oznacza m.in. rozszerzony zestaw obowiązkowych systemów wspomagających jazdę.

