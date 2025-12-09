W skrócie Nowelizacja przepisów wprowadza zerowy limit alkoholu dla młodych kierowców, obejmujący okres próbny.

Kierowcy uzyskujący prawo jazdy w wieku 17 lat muszą liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami, jak jazda z doświadczonym opiekunem.

Zaostrzeniu ulegają także kary za jazdę pod wpływem alkoholu, włącznie z możliwością przepadku pojazdu.

Tym razem na tapet m.in. trafili kierowcy wsiadający za kierownicę pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi zmotoryzowani są prawdziwą plagą na rodzimych drogach, których w pierwszej połowie roku - od 1 stycznia do 19 sierpnia - policjanci zatrzymali prawie 62 tys. Chociaż początkowo spore nadzieje w zmniejszeniu liczby pijanych zmotoryzowanych pokładano w poprzednim zaostrzeniu przepisów oraz wprowadzeniu prawa konfiskaty, to dziś śmiało możemy powiedzieć, że żadna z nowości nie przyniosła spektakularnych rezultatów.

Pijani kierowcy pod lupą rządzących. Szykuje się zmiana przepisów

Działania skierowane w pijanych kierowców stają się coraz radykalniejsze, a konieczność zwiększania liczby kontroli oraz zaostrzania przepisów potwierdzają policyjne statystyki. W minionym roku funkcjonariusze przeprowadzili ponad 63 mln kontroli trzeźwości i zatrzymali ponad 93 tys. osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że każdego dnia odnotowywano aż 250 takich przypadków. Pijani kierowcy doprowadzili do 1201 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 151 osób, a 1428 zostało rannych.

Ważne zmiany dla kierowców. Nowe przepisy wejdą w życie 3 marca 2026 r.

Nowością dla kierowców będzie okres próbny, który będzie trwał dwa lata w przypadku osób, które zdobędą prawo jazdy kat. B w wieku co najmniej 18 lat. Z kolei młodzież wykorzystująca kolejną nowość, czyli możliwość uzyskania uprawnień w wieku 17 lat, musi liczyć się z okresem próbnym, który potrwa 3 lata, ale nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia.

Okres próbny dla kierowców. Nowy limit alkoholu to nie wszystko

Podczas okresu próbnego na świeżo upieczonych kierowców czeka kilka zmian - przede wszystkim w tym okresie obowiązywać będzie zerowy limit alkoholu, a także obowiązek odbycia szkoleń na temat zagrożenia w ruchu drogowym po zdobyciu dwunastu punktów karnych.

Na znacznie więcej obostrzeń będą musiały się przygotować te osoby, które uprawnienia kategorii B uzyskały w wieku 17 lat. Przez pierwsze pół roku od dnia uzyskania prawa jazdy - lub do ukończenia 18. roku życia - niezbędna będzie jazda w towarzystwie kierowcy w wieku co najmniej 25 lat, który posiada samochodowe prawo jazdy od minimum 5 lat. Co ciekawe, do momentu osiągnięcia pełnoletności zabronione jest przewożenie niepełnoletnich pasażerów.

Okres próbny dla kierowców. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Czas na najważniejszą kwestię, czyli kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać? Nowelizacja została już opublikowana w Dzienniku Ustaw 2 grudnia bieżącego roku, ale dokładny termin nie został podany. Czas między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie (czyli vacatio legis) nie jest jednakowy dla całego aktu prawnego, lecz różny dla poszczególnych przepisów. Oznacza to, że w praktyce część przepisów może obowiązywać po 14 dniach, inne po 3 miesiącach, a niektóre nawet po roku.

Od 2 marca 2026 r. możliwe będzie zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze dwukierunkowej jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym, pojawi się prawo jazdy dla 17. latków i okres próbny dla młodych kierowców. Dodatkowo od 2 czerwca przyszłego roku nie będzie możliwości obniżenia liczby punktów karnych za niektóre wykroczenia poprzez udział w kursie reedukacyjnym. Co więcej, od tego samego dnia kask będzie obowiązkowy dla osób, które poruszają się rowerem lub hulajnogą i nie ukończyły 16. roku życia. Z kolei od 2 września tego samego roku wprowadzone zostaną inne progi wiekowe dla zmotoryzowanych ubiegających się o uprawnienia D i D+E.

Jaki mandat grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2025 roku?

W Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila - wynik od 0,2 do 0,5 oznacza, że zmotoryzowany kieruje pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, za co ustawodawca przewiduje grzywnę w wysokości od 2,5 do 30 tys. zł, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, 15 punktów karnych, a także możliwość orzeczenia kary aresztu do 30 dni.

Znacznie surowsze konsekwencje czekają na kierowców, którzy prowadzą pojazd, mając ponad 0,5 promila. To przestępstwo zgodnie z art. 178a §1 Kodeksu karnego, za które grozi pozbawienie wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata, świadczenie pieniężne w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 15 punktów karnych. W przypadku recydywy sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z najnowszymi przepisami z marca 2024 r., za jazdę pod wpływem alkoholu sąd w określonych przypadkach może orzec także przepadek pojazdu.

