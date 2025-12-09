W skrócie Kasia Vuorinen, znana jako Queen of Supercars, zbudowała rozpoznawalną markę w Dubaju, testując na torach najdroższe auta świata.

Jednym z jej znaków rozpoznawczych jest zmiana obuwia przed wejściem do supersamochodów, co jest praktycznym nawykiem wynikającym z ochrony luksusowego wnętrza.

Razem z mężem prowadzi firmę związaną z luksusowymi autami, a jej życie prywatne, w tym medialne urodziny córki, przyciąga uwagę internautów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Queen of Supercars - jak Polka zbudowała markę w Dubaju?

Kasia Vuorinen przeprowadziła się do Dubaju w 2018 r. Zaczynała od własnych nagrań z supersamochodami. Z czasem rosła liczba widzów, a materiały zaczęły być realizowane w bardziej profesjonalny sposób.

Rozwiń

Vuorinen regularnie testuje supersamochody na torach Yas Marina i Dubai Autodrome. Prowadziła auta o mocach do 700 KM, takie jak Lamborghini Huracán Super Trofeo, Audi LMS GT2, Ferrari SF90 oraz samochody klasy GT.

Rozwiń

Duży rozgłos przyniosła jej również kampania Gran Turismo 7 dla PlayStation Arabia. Jej wizerunek pojawił się wówczas na billboardach w Dubaju.

Dlaczego Queen of Supercars zdejmuje buty przed jazdą?

Jednym z charakterystycznych gestów Vuorinen jest zmiana obuwia przed wejściem do supersamochodu. Wbrew pozorom nie jest to element kreacji.

Rozwiń

To standardowa praktyka wśród właścicieli aut z najwyższej półki, szczególnie tych z jasną tapicerką. Brudna podeszwa potrafi zniszczyć dywan czy skórę, a czyszczenie wnętrza samochodów takich jak Lamborghini, Ferrari czy Rolls-Royce to koszt liczony w tysiącach złotych.

W Dubaju, gdzie kurz i piasek są codziennością, jest to po prostu sposób na ochronę wnętrza. Vuorinen stosuje zasadę - inne buty do chodzenia, inne do jazdy.

Życie prywatne i biznes Queen of Supercars

Kasia Vuorinen jest żoną Joela Nikanora Vuorinena, znanego jako "King of Supercars". Razem prowadzą działalność związaną z pośrednictwem przy zakupie luksusowych aut i usługami dla klientów premium w ZEA.

Para ma córkę Donatellę. Jej pierwsze urodziny przyciągnęły uwagę mediów - dziewczynka otrzymała jako prezent Lamborghini Aventador S (w wersji ekspozycyjnej). Pozowała również do zdjęć w miniaturowych Bentleyach, Ferrari i McLarenach.

Profil Vuorinen na Instagramie śledzi około 5,4 mln osób. Popularność rośnie dzięki materiałom pokazującym nie tylko luksus, ale również techniczną stronę supersamochodów.

Concept AMG GT XX to zapowiedź nowego modelu. Ma niespotykane silniki i 1360 KM interia INTERIA.PL