Jeździ najdroższymi autami świata. Kim jest polska Queen of Supercars?
Kasia Vuorinen, znana jako "Queen of Supercars", zbudowała pozycję w Dubaju dzięki praktycznym umiejętnościom za kierownicą i dostępowi do aut, które większość kierowców ogląda tylko na zdjęciach. Jej działalność to nie tylko pozowanie przy drogich samochodach.
W skrócie
- Kasia Vuorinen, znana jako Queen of Supercars, zbudowała rozpoznawalną markę w Dubaju, testując na torach najdroższe auta świata.
- Jednym z jej znaków rozpoznawczych jest zmiana obuwia przed wejściem do supersamochodów, co jest praktycznym nawykiem wynikającym z ochrony luksusowego wnętrza.
- Razem z mężem prowadzi firmę związaną z luksusowymi autami, a jej życie prywatne, w tym medialne urodziny córki, przyciąga uwagę internautów.
Queen of Supercars - jak Polka zbudowała markę w Dubaju?
Kasia Vuorinen przeprowadziła się do Dubaju w 2018 r. Zaczynała od własnych nagrań z supersamochodami. Z czasem rosła liczba widzów, a materiały zaczęły być realizowane w bardziej profesjonalny sposób.
Vuorinen regularnie testuje supersamochody na torach Yas Marina i Dubai Autodrome. Prowadziła auta o mocach do 700 KM, takie jak Lamborghini Huracán Super Trofeo, Audi LMS GT2, Ferrari SF90 oraz samochody klasy GT.
Duży rozgłos przyniosła jej również kampania Gran Turismo 7 dla PlayStation Arabia. Jej wizerunek pojawił się wówczas na billboardach w Dubaju.
Dlaczego Queen of Supercars zdejmuje buty przed jazdą?
Jednym z charakterystycznych gestów Vuorinen jest zmiana obuwia przed wejściem do supersamochodu. Wbrew pozorom nie jest to element kreacji.
To standardowa praktyka wśród właścicieli aut z najwyższej półki, szczególnie tych z jasną tapicerką. Brudna podeszwa potrafi zniszczyć dywan czy skórę, a czyszczenie wnętrza samochodów takich jak Lamborghini, Ferrari czy Rolls-Royce to koszt liczony w tysiącach złotych.
W Dubaju, gdzie kurz i piasek są codziennością, jest to po prostu sposób na ochronę wnętrza. Vuorinen stosuje zasadę - inne buty do chodzenia, inne do jazdy.
Życie prywatne i biznes Queen of Supercars
Kasia Vuorinen jest żoną Joela Nikanora Vuorinena, znanego jako "King of Supercars". Razem prowadzą działalność związaną z pośrednictwem przy zakupie luksusowych aut i usługami dla klientów premium w ZEA.
Para ma córkę Donatellę. Jej pierwsze urodziny przyciągnęły uwagę mediów - dziewczynka otrzymała jako prezent Lamborghini Aventador S (w wersji ekspozycyjnej). Pozowała również do zdjęć w miniaturowych Bentleyach, Ferrari i McLarenach.
Profil Vuorinen na Instagramie śledzi około 5,4 mln osób. Popularność rośnie dzięki materiałom pokazującym nie tylko luksus, ale również techniczną stronę supersamochodów.