W skrócie W ruinach dawnego pięciogwiazdkowego hotelu w Makau odkryto kolekcję luksusowych samochodów, które przez niemal dekadę były nieużywane.

Wśród porzuconych pojazdów znalazły się m.in. trzy Rolls-Royce Phantom, Mercedes Klasy S, Audi oraz limuzyna Hummer.

Internetowy rozgłos doprowadził do kradzieży części i apeli internautów o zabezpieczenie terenu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Makau - miasto znajdujące się na wschodnim wybrzeżu Chin - nazywane jest azjatyckim Las Vegas za sprawą przepychu, bogactwa, neonów i kasyn. YouTuberzy z kanału "Exploring the Unbeaten Path" weszli na teren zrujnowanego pięciogwiazdkowego hotelu, gdzie odkryli luksusowe samochody, które od niemal dekady nie były używane. Kiedyś był to jeden z najpopularniejszych obiektów odwiedzanych przez turystów z całego świata, który przez lata uchodził za symbol luksusu i rozrywki. Po jego zamknięciu dziewięć lat temu popadł w ruinę, a wraz z nim pozostawione auta.

Przed wejściem do hotelu stoją trzy Rolls-Royce. Hotel popadł w ruinę, auta razem z nim

Przed wejściem do hotelu dumnie prężą się trzy egzemplarze Rolls-Royce Phantom, czyli ultraluksusowe limuzyny brytyjskiego producenta napędzane benzynową jednostką V12 o pojemności 6,75 l, która generuje moc 453 KM. Samochód ważący niemal 2,5 tony rozpędza się do 100 km/h w 5,7 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 210 km/h.

Zaraz obok nich zaparkowany jest Mercedes Klasy S, a jeszcze przed samym terenem prestiżowego niegdyś hotelu znajduje się Hummer H2 przerobiony na limuzynę. Z kolei na parkingu odnaleziono inne egzemplarze, wśród których znalazły się dwie sztuki Audi A8L oraz Porsche Cayenne z początku lat dwutysięcznych. Na uwagę zasługuje również Dodge Charger oraz kompletnie niepasujący do tego prestiżowego grona Smart Forfour.

Opuszczona kolekcja aut w Makau. Już je rozkradają

Sposób pozostawienia samochodów wskazuje, jakby ktoś planował następnego dnia wrócić nimi do domu. Jednak przez prawie dekadę pojazdy pokryły się grubą warstwą kurzu, w oponach nie ma już powietrza, a lakier zmatowiał pod wpływem warunków atmosferycznych.

Kilkanaście lat temu wszystkie te modele były symbolem ponadprzeciętnego statusu społecznego, ale również dziś - po przeprowadzeniu renowacji - stanowiłyby gratkę dla kolekcjonerów, tym bardziej że skrywają w sobie historię osób odwiedzających jedno z najbardziej prestiżowych kasyn. Warto zaznaczyć, że na terenie Makau działa ponad trzydzieści kasyn, a miasto generuje większe przychody z hazardu i turystyki niż Las Vegas.

Opuszczone samochody w Makau. Internauci apelują do władz miasta

Opublikowany w internecie film natychmiast stał się hitem, a wraz z nim na terenie opuszczonego hotelu zaczęły pojawiać się tłumy ciekawskich z całego świata. Nie wszystkim jednak wystarcza napawanie się tym niecodziennym widokiem - pojawiły się już pierwsze kradzieże wartościowych części.

Internauci apelują do władz miasta, aby zabezpieczyć cały teren obiektu i wprowadzić zakaz wstępu. To jedyne rozwiązanie, które może ochronić to nietypowe znalezisko. Z prawnego punktu widzenia przyszłość samochodów pozostaje niejasna - jeśli nikt nie zgłosi praw do ich własności, orzeczony zostanie przepadek na rzecz miasta, a auta trafią na aukcję lub w najgorszym przypadku mogą zostać zezłomowane.

"Najciekawszy moment od 100 lat". Jakub Faryś z PZPM o motoryzacji w Polsce INTERIA.PL