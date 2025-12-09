W skrócie Nieoznakowane radiowozy na polskich drogach należą nie tylko do policji, ale także do Inspekcji Transportu Drogowego, która może interweniować wobec kierowców samochodów osobowych.

ITD posiada flotę kilkudziesięciu nieoznakowanych pojazdów, w tym nowoczesne i szybkie BMW 330i xDrive, wyposażone w zaawansowane systemy rejestrujące oraz mierniki prędkości.

Charakterystyczne elementy zdradzające nieoznakowany radiowóz to m.in. nietypowe anteny, ukryte lampy oraz kamery i dodatkowy sprzęt w kabinie auta.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Inspekcja Transportu Drogowego większości kierowców kojarzy się głównie z kontrolami ciężarówek oraz fotoradarami. Tymczasem tzw. "krokodyle" korzystają również z nieoznakowanych radiowozów, które są wyposażone zarówno w urządzenia rejestrujące obraz, jak i w laserowe mierniki prędkości.

Czy ITD może podejmować interwencje względem kierowców osobówek?

Co więcej - wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że funkcjonariusze ITD mogą podejmować interwencje wobec osób prowadzących samochody osobowe. Potwierdza to art. 129a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co jednak ciekawe - uprawnienie to nie jest bezgraniczne. Inspektorzy ITD nie mają np. prawa do przeprowadzania rutynowych kontroli drogowych - ich kompetencje są ściśle określone w obowiązujących przepisach.

Czytamy w nich m.in., że inspektor ITD może zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu osobowego, jeśli ten naruszył przepisy ruchu drogowego, a zdarzenie zostało zarejestrowane za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych. Ponadto inspektor ITD ma prawo zatrzymać kierowcę samochodu osobowego gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków działających, jeśli rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Do ścigania kierowców Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje flotą kilkudziesięciu nieoznakowanych pojazdów. ITD

Nieoznakowane radiowozy ITD. Wśród nich mocne BMW

Do ścigania kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje flotą kilkudziesięciu nieoznakowanych pojazdów. Wśród nich znajdują się m.in. Fordy Mondeo, Fordy Focus, Volkswageny Passaty oraz Peugeoty Partner. Wszystkie auta wyposażone są w czeskie wideorejestratory Ramet AD9C.

W 2023 roku flotę ITD uzupełniono o 33 nieoznakowane BMW 330i xDrive. Pojazdy wyposażono w czterocylindrowy turbodoładowany silnik 2.0 TwinPower Turbo, który rozwija 245 KM i maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Napęd xDrive przekazuje moc na obie osie, a ośmiostopniowa automatyczna skrzynia Steptronic zapewnia szybką zmianę biegów. Zgodnie ze specyfikacją producenta, samochody przyspieszają do 100 km/h w 5,7 sekundy i osiągają prędkość maksymalną 250 km/h.

Nieoznakowane BMW ITD korzystają z rejestratorów prędkości Videorapid 2A firmy Zurad. Dzięki nim radiowozy potrafią rejestrować sytuacje zarówno przed, jak i za pojazdem, umożliwiając przy tym precyzyjny pomiar prędkości aut poruszających się w tym samym kierunku lub nadjeżdżających z naprzeciwka.

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz ITD?

Z założenia nieoznakowany radiowóz ma być niezauważalny, ale czasem zdradza go dodatkowe wyposażenie. Jednym z najczęściej zauważalnych elementów jest nietypowa antena obok fabrycznej na dachu. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie pojazdy mają takie rozwiązania - niektóre instalacje są całkowicie ukryte, więc brak dodatkowej anteny nie oznacza braku radiowozu.

Kolejnym elementem, który może zdradzić nieoznakowany radiowóz, są sygnały świetlne. Niebieskie lampy zazwyczaj ukryte są w grillu lub za atrapą chłodnicy, czasem przy lusterku wstecznym od środka. Przy spokojnej jeździe trudno je zauważyć, ale przy wnikliwym spojrzeniu w lusterko można dostrzec małe, prostokątne moduły. Podobne lampy można też wypatrzyć z tyłu, za szybą samochodu.

Również wnętrze nieoznakowanego radiowozu może zdradzić jego przeznaczenie. Kamera wideorejestratora najczęściej znajduje się w centralnej części deski rozdzielczej lub przy przedniej szybie po stronie pasażera. Choć mała, w słoneczny dzień potrafi być dostrzegalna. Dodatkowo w aucie często można zauważyć dodatkowy ekran, klawiaturę czy panel do sterowania sygnałami świetlnymi.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL