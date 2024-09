System odcinkowego pomiaru prędkościto rozwiązanie, które już od wielu jest systematycznie wdrażane w wielu regionach Polski. Obecnie w naszym kraju rozwiązanie funkcjonuje w już w przeszło 60 miejscach, a jak podkreśla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - to wciąż nie koniec. Niedawno kamery mierzące czas przejazdu zostały uruchomione m.in. na terenie województwa podlaskiego.

Nowy odcinkowy pomiar już działa. Gdzie trzeba uważać?

Nowy system pojawił się na fragmencie drogi wojewódzkiej nr 678 prowadzącej z Wysokiego Mazowieckiego do Białegostoku. Objął on swoim monitoringiem ponad 8,5 km odcinek między miejscowościami Baciuty i Łupianka Stara. W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie drogowcy zwracają uwagę, że obowiązują tam następujące limity prędkości:

90 km/h dla samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 t DMC i motocykli;

70 km/h dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t DMC oraz autobusów.

Odcinkowych pomiarów prędkości wkrótce będzie więcej

To jednak nie wszystko. W ostatnich miesiącach Generalna Inspekcja Transportu Drogowego zainstalowała przy drogach aż 37 nowych systemów odcinkowego pomiaru. Większość z nich trafiła na polskie drogi jeszcze przed końcem 2023 roku, jednak nie wszystkie jeszcze przełączono w tryb rejestracji. Tylko w sierpniu bieżącego roku GITD poinformowało o uruchomieniu siedmiu takich odcinków m.in. na drodze DW929 Jankowice - Świerklany w woj. śląskim, na drodze S8 w woj. mazowieckim, na drodze na S11 w woj. wielkopolskim oraz tunelu trasy S3 w woj. dolnośląskim. Jak zaznaczono - na uruchomienie czeka jeszcze ok. 20 gotowych do kontrolowania kierowców systemów odcinkowego pomiaru prędkości.

Jaki mandat za prędkość na pomiarze odcinkowym?

Korzystając z okazji warto wspomnieć, że średnia prędkość, jaka zostanie wyliczona przez system, stanowi podstawę do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanym np. przez fotoradar. Zgodnie z obecnie obowiązującym taryfikatorem mandaty za takie przewinienie prezentują się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt karnych

powyżej 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt karnych