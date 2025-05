Jednostka napędowa 1.4 TSI z rodziny EA211 to jeden z najpopularniejszych silników w gamie Volkswagena. Ta turbodoładowana czterocylindrowa jednostka wprowadzony jako następca problematycznego EA111 zyskał uznanie na rynku dzięki dobremu połączeniu osiągów i ekonomii. Czy jednak faktycznie okazał się konstrukcją pozbawioną wad poprzednika? Które wersje 1.4 TSI są najbardziej godne polecenia?

W przeciwieństwie do poprzednika, w EA211 zastosowano napęd rozrządu paskiem zębatym zamiast łańcucha - zmiana, która miała fundamentalne znaczenie dla trwałości silnika. Inżynierowie zintegrowali również kolektor wydechowy z głowicą, co przyspiesza nagrzewanie katalizatora i zmniejsza emisję spalin.

W 2017 roku silnik przeszedł pierwszą poważną modernizację (evo1), a w 2022 roku kolejną (evo2), co zaowocowało dalszą poprawą osiągów i zmniejszeniem zużycia paliwa. Kluczowym elementem modernizacji było wprowadzenie w wybranych wersjach systemu aktywnego wyłączania cylindrów (ACT), który w warunkach niskiego obciążenia dezaktywuje dwa z czterech cylindrów, redukując zużycie paliwa.

Satysfakcjonująca dynamika - zależnie od wersji silnik generuje od 122 do 150 KM

Choć silnik EA211 jest zdecydowanie bardziej niezawodny niż jego poprzednik, to jednak nie jest konstrukcją całkowicie bezproblemową.

Turbosprężarka, szczególnie jej zawór, może z czasem ulegać awariom. Objawia się to charakterystycznym grzechotaniem podczas jazdy na niskich obrotach lub braku mocy. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana całej turbosprężarki, co wiąże się z wydatkiem rzędu 3-4 tys. zł.

Choć problem ten nie występuje tak często jak w silnikach EA111, niektóre egzemplarze 1.4 TSI mogą cierpieć na zwiększone zużycie oleju. Przyczyną są najczęściej zużyte pierścienie tłokowe, uszczelnienia turbosprężarki lub uszczelki trzonków zaworowych. Należy więc regularnie kontrolować poziom oleju - jeśli samochód wymaga dolewania więcej niż 0,5 litra między wymianami, może to wskazywać na problem.

Ponieważ benzyna nie przepływa przez zawory dolotowe (jak w silnikach z wtryskiem pośrednim), nie ma naturalnego efektu czyszczenia. Z czasem na zaworach gromadzi się nagar, co może prowadzić do pogorszenia osiągów, nierównej pracy silnika i zwiększonego zużycia paliwa. Zaleca się czyszczenie zaworów metodą strumieniowo-ścierną (tzw. walnut blasting) co 60-70 tys. km.