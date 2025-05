Tanzańscy kierowcy zyskali szansę na nowe, lepsze życie w Katarze, gdzie mieli świadczyć pracę w sektorze transportu ciężkiego. Niestety, nie wszystko poszło po ich myśli. Mimo że posiadali uprawnienia do prowadzenia ciężarówek, to jednak nie byli w stanie sprostać wyzwaniu, które postawiła przed nimi współczesność. Zdecydowano o ich powrocie.

Choć może wydawać się to kuriozalne, to sytuacja wydarzyła się naprawdę. Jak podaje Business Insider, Katar musiał deportować 75 osób pochodzących z Tanzanii z uwagi na brak niezbędnych kompetencji potrzebnych do wykonywania zawodu kierowcy ciężarówki. Mimo, że posiadali niezbędne uprawnienia, to brakowało im jednej z kluczowych umiejętności niezbędnej do pracy na katarskich ciężarówkach.