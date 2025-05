Spłonęła fabryka koreańskiego giganta. Walka z ogniem trwała 3 dni

Pożar w fabryce Kumho Tyre w Gwangju spowodował zniszczenie 50-60 proc. linii produkcyjnych, co doprowadziło do całkowitego wstrzymania działalności.

Agencja Reutera doniosła o potężnym pożarze, który wybuchł 17 maja około godziny 7 rano w jednej z największych koreańskich fabryk firmy Kumho Tire - czołowego światowego producenta opon. Ogień pojawił się w sekcji, gdzie surowa guma jest mieszana z różnymi związkami chemicznymi. Do gaszenia pożaru skierowano 355 strażaków oraz 100 pojazdów ratunkowych.

Zakład w Gwangju, usytuowany około 300 km na południe od Seulu, posiada roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 12 mln opon, co stanowi około jedną piątą całkowitej produkcji Kumho Tyre. Rocznie firma produkuje 65 mln sztuk opon w swoich zakładach w Korei Południowej, USA, Chinach i Wietnamie. Wśród klientów przedsiębiorstwa znajdują się między innymi Hyundai, Volkswagen oraz Mercedes. Rzecznik prasowy Kumho Tire poinformował, że w celu zrekompensowania utraconej produkcji, planowane jest zwiększenie wydajności w jednej z krajowych fabryk.

Rosnąca sprzedaż opon premium pozwoliła Kumho wygenerować w pierwszym kwartale bieżącego roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1,21 miliarda wonów (864 mln dolarów). Firma wyznaczyła sobie na 2025 rok cel osiągnięcia 5 miliardów wonów przychodów, co byłoby rocznym rekordem dla drugiego co do wielkości producenta opon w Korei Południowej. Niestety na skutek pożaru, akcje firmy poszybowały w dół i w poniedziałek spadły o 8 proc.