Wkrótce otwarcie nowej fabryki w Polsce. Nawet 180 miejsc pracy

Polska już wkrótce może stać się jednym z głównych europejskich dostawców rdzeni silników trakcyjnych do samochodów elektrycznych. Pomóc ma w tym inwestycja południowokoreańskiej firmy Posco International, która obecnie dostarcza komponenty do większości pojazdów elektrycznych produkowanych przez światowych producentów - w tym samochodów marki Hyundai oraz Kia .

Zakład stanie się częścią globalnej sieci zajmującej się produkcją rdzeni do silników elektrycznych . Jak informują branżowe media - na początek zdolność produkcyjna fabryki wyniesie 260 tys. sztuk rocznie, ale inwestor już teraz zapowiada ambitne plany rozwoju. Do 2030 roku Koreańczycy planują uruchomienie kolejnych linii produkcyjnych, co pozwoli wydajność fabryki do 1,2 mln sztuk rocznie.

Zakład w Brzegu ma odegrać kluczową rolę w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie pojazdami bezemisyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkcja w fabryce ma ruszyć już w drugiej połowie tego roku, co oznacza, że firma Posco International szybko zmierza do realizacji swoich planów. W początkowej fazie działalności zakład ma zatrudnić 60 osób, co zapewni miejsca pracy dla lokalnej społeczności. Docelowo, do 2030 roku, liczba pracowników ma wzrosnąć do 180.