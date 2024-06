Spis treści: 01 Posco International, koreańska firma, buduje w Polsce fabrykę

02 Kiedy fabryka będzie gotowa?

03 Koreańska firma chce zwiększyć wpływy na rynku

Posco International, koreańska firma, buduje w Polsce fabrykę

Posco International to południowokoreańska firma, która dostarcza komponenty do pojazdów elektrycznych produkowanych przez światowe marki, w tym Hyundaia i Kię. O tym, że firma planuje budowę swojego zakładu w naszym kraju mówiło się już w zeszłym roku. Wówczas nieznana była jeszcze dokładna lokalizacja. Ostatecznie okazało, że fabryka ta zbudowana zostanie w Brzegu w województwie opolskim. Teraz poinformowano, że budowa fabryki została oficjalnie rozpoczęta.

Reklama

Jak informuje południowokoreańska firma, stworzenie fabryki ma na celu "eliminację ryzyka związanego z barierami handlowymi". Nowa baza produkcyjna zajmie się wytwarzaniem rdzeni silników elektrycznych i zorientowana będzie na zaspokojenie popytu na Starym Kontynencie. W uroczystości inauguracji budowy udział wzięli m.in. marszałek województwa opolskiego, Andrzej Bula, burmistrz Brzegu, Violetta Jaskulska-Palus oraz ambasador Korei Południowej w Polsce, Lim Hoon-Min.

Kiedy fabryka będzie gotowa?

Planowo budowa zakładu o powierzchni 100 tys. metrów kwadratowych ma zostać zakończona najpóźniej w połowie 2025 roku. W drugiej połowie przyszłego roku natomiast fabryka ma rozpocząć działalność. Choć jeszcze nie istnieje, już otrzymała pierwsze zamówienie na rdzenie do silników elektrycznych - złożyły je Hyundai i Kia. Wyposażone zostaną w nie samochody elektryczne oferowane na rynku europejskim. Początkowo roczne moce produkcyjne mają wynosić 1,03 mln, jednak do 2030 roku Koreańczycy chcą je zwiększyć do 1,2 mln. "Będziemy dalej współpracować z głównymi europejskimi producentami samochodów, aby stać się wiodącym na świecie producentem ekologicznych części do pojazdów mobilnych".

Koreańska firma chce zwiększyć wpływy na rynku

Nowy zakład będzie częścią globalnej sieci produkujących rdzenie do silników elektrycznych. Na liście producenta znajdują się już fabryki w Korei Południowej, Meksyku oraz Indiach. Koreańska firma zamierza wzmocnić swoją pozycję globalnego dostawcy komponentów do pojazdów elektrycznych dzięki osiągnięciu do roku 2030 udziału w światowym rynku na poziomie 10 proc.