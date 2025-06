Polacy ruszyli na wakacje, a oszuści nie próżnują. Niemieckie stowarzyszenie ADAC ostrzega kierowców przed dobrze znanym przekrętem, który ponownie nasila się zwłaszcza we Włoszech. Ofiarami padają głównie zagraniczni turyści, którzy spieszą się do celu. Trik "na lusterko" może wyglądać wiarygodnie, ale jego celem jest jedno - wyłudzenie pieniędzy.

Procedura jest z pozoru banalna, ale działa zaskakująco skutecznie. Oszuści wybierają miejsca o spowolnionym ruchu - najczęściej okolice zjazdów, stacji paliw i miejsc obsługi podróżnych (MOP). Jadąc prawym pasem, rzucają w wyprzedzający ich pojazd niewielkim kamieniem lub innym przedmiotem. Stuknięcie słychać wyraźnie - i o to chodzi.

Chwilę później doganiają kierowcę, wskazują na swoje lusterko i sugerują, że doszło do kolizji. Wymuszają zjazd na parking, by "wyjaśnić sprawę".

Po zatrzymaniu mężczyzna - zazwyczaj sam lub z pasażerem - podchodzi od strony pasażera i twierdzi, że uszkodziliśmy mu lusterko. Pokazuje rzekomą rysę, a wcześniej dyskretnie pociera kredą obudowę naszego lusterka, by zostawić ślad. Wszystko wygląda wiarygodnie.

Oszust w kolejnej chwili pokazuje ogłoszenie online z używanym elementem lusterka i sugeruje rozliczenie gotówką - "żeby nie zawracać głowy policji". Turyści często się zgadzają, by uniknąć formalności i stresu za granicą.

Kwoty są zwykle "rozsądne", ale to nie przypadek - chodzi o to, by ofiara wolała zapłacić niż wzywać służby i ryzykować formalności ubezpieczeniowe.