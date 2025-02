Dowodem na to ma być raport opublikowany w 2024 roku. Z jego treści wynika, że średnia szerokość nowych samochodów sprzedawanych na rynku europejskim rośnie o 1 centymetr co dwa lata. Obecnie szerokość nowego samochodu waha się pomiędzy 170, a 180 cm. To o ponad 11 centymetrów więcej niż w 2001 roku. Aktywiści alarmują, że jeśli kraje Europy nie pochylą się nad problemem zbyt dużych samochodów, już wkrótce po naszych miastach będą jeździły "same autobusy".