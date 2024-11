Aktywiści uszkodzili niemal 100 samochodów. Zawsze niszczą te same modele

Podczas gdy warszawscy kierowcy muszą mierzyć się z kolejnymi blokadami ulic organizowanymi przez Ostatnie Pokolenie, na zachodzie działa bardziej radykalna organizacja, która od lat już powoduje realne straty materialne. Wszystko po to, by „przekonać” kierowców SUV-ów do przesiadki na inne pojazdy.

Zdjęcie Aktywiści od lat przebijają opony w SUV-ach (fot. ilustracyjne) / 123RF/PICSEL