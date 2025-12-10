W skrócie Rządowy program umożliwia odzyskanie znacznych środków dla osób, które w latach 80. wpłaciły przedpłaty na Fiata 126p lub FSO 1500 i nie otrzymały auta.

Wysokość rekompensaty jest regularnie aktualizowana i może sięgać nawet 28 tys. zł, a wypłat dokonuje PKO Bank Polski po okazaniu odpowiednich dokumentów.

Obecnie trwają prace nad ewentualnym wygaszeniem programu, a Ministerstwo Finansów analizuje możliwość zakończenia wypłat.

Jeszcze kilkanaście lat temu otrzymany w spadku samochód polskiej produkcji raczej traktowany był przez wielu jako zbędny problem. Dziś ceny takich pojazdów diametralnie wzrosły, a osoby, które po rodzicach lub dziadkach otrzymały pojazd polskiej produkcji, są prawdziwymi szczęściarzami. Wartość rodzimych aut i motorowerów drastycznie wzrosła, bo dla wielu są one nostalgiczną pamiątką dającą namiastkę czasów PRL.

Nadal jest spore grono Polaków, którzy wpłacili środki finansowe na poczet kupna auta, ale ostatecznie go nie odebrali. Co ciekawe, zwrot nie jest niczym nowym i wynika z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe. Same stawki również nie są stałe, a wysokość rekompensaty jest aktualizowana co kwartał przez Ministerstwo Finansów. Jaką kwotę otrzymają osoby, które wniosły przedpłaty na zakup Fiata 126p lub FSO 1500, czyli popularnego "Dużego Fiata"?

Zwrot za wniesienie przedpłaty na zakup auta. Odzyskać można nawet 28 tys. zł

W latach 80. ubiegłego wieku wprowadzono ciekawy system przedpłat na zakup Fiata 126p i 125p, co było niezbędne, ponieważ popyt stale rósł, a samochodów brakowało. Osoby, które posiadały wymaganą kwotę, mogły wpłacić ją na poczet losowania, a następnie liczyć na łut szczęścia. Tylko niewielkie grono było w stanie ominąć wymagane procedury podczas zakupu auta, a pozostali zmuszeni byli do oczekiwania na przydział. Co ciekawe, znacznie większa liczba zainteresowanych od faktycznej puli do rozlosowania sprawiła, że nie wszyscy wpłacający pieniądze otrzymali wymarzony samochód.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz.U. 1996, Nr 156, poz. 776), prawo do zwrotu wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem mają osoby, które w 1981 r. wniosły przedpłaty na poczet zakupu Fiata 126p lub FSO 1500.

Zwrot za zakup Malucha i Dużego Fiata. Ile dostaniesz w 2025 r.?

Rekompensaty wypłacane są od 1997 r. i to właśnie w tym roku zdecydowana większość osób zgłosiła się po odbiór środków finansowych. W ramach pierwszej puli zwrot w wysokości 5 930 zł otrzymywały osoby biorące udział w losowaniu o Malucha, natomiast 8,4 tys. zł za Fiata 125p. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki, wysokość kwot rekompensat aktualnie wynosi:

19 979,00 zł - jeśli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p,

28 311,00 zł - jeśli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.

Jak otrzymać rekompensatę za wniesioną przedpłatę na zakup auta?

Kluczowa jest informacja, iż zwrotem objęte są wyłącznie te osoby, które w losowaniu wzięły udział w 1981 r. Wypłaty realizowane są przez PKO Bank Polski, dlatego aby uzyskać rekompensatę, należy udać się do jednego z oddziałów wyżej wymienionego banku z oryginałem potwierdzenia przyjęcia przedpłaty, dowodem osobistym oraz dowodami wpłat. W przypadku śmierci osoby uprawnionej do odbioru należności należy przedłożyć uprawnienie do dziedziczenia w formie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia albo prawomocnego postanowienia spadkowego wydanego przez sąd.

Rząd planuje wygasić program rekompensat. Zwrotu za nieudany zakup Malucha nie dostaniesz

Wiceminister finansów Jarosław Neneman już kilka miesięcy temu podkreślał, że rozważana jest możliwość zakończenia programu wypłacania należności dla osób, które wpłaciły, ale nie odebrały samochodu. W odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich możemy przeczytać, że trwają analizy dotyczące rezygnacji z kwartalnej waloryzacji, a nawet całkowitego wygaszenia systemu dopłat. Wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a Ministerstwo Finansów podkreśla, że o jakichkolwiek zmianach w tej kwestii informacje będą przekazywane na bieżąco.

