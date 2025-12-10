W skrócie Daria Zawiałow zdała egzamin na prawo jazdy i pochwaliła się tym sukcesem w mediach społecznościowych.

Artystka długo odkładała zdobycie prawa jazdy, a teraz podkreśla, że czekała na ten moment od miesięcy.

Symbolika samochodów obecna była już wcześniej w jej twórczości i życiu prywatnym, co podkreślają odniesienia do Poloneza z dzieciństwa oraz współpraca z Suzuki.

Daria Zawiałow zdała egzamin na prawo jazdy

W swoich mediach społecznościowych Daria Zawiałow ogłosiła, że oficjalnie zdała egzamin na prawo jazdy. To cel, który jak przyznawała długo odkładała. Teraz, jak napisała, "Driving home for Christmas" zyskuje dla niej zupełnie dosłowne znaczenie.

O nauce jazdy mówiła już wcześniej w RMF FM, w rozmowie z Olą Filipek i Mateuszem Opyrchałem. Prowadzący żartowali, że po zdaniu egzaminu może skusić się na legendarnego, amerykańskiego Cadillaca. Artystka chyba nie wykluczyła takiego kierunku, bo jak wspominała w rozmowie - podczas muzycznych podróży po USA czerpie inspiracje zarówno do tekstów, jak i do swoich motoryzacyjnych upodobań.

Choć nie podała oficjalnie kategorii egzaminu, kontekst wskazuje jednoznacznie, że chodzi o kategorię B - podstawową uprawniającą do prowadzenia aut osobowych.

Samochody w życiu Darii Zawiałow - Polonez z dzieciństwa i Suzuki Ignis w teledysku

Samochody przewijały się w jej twórczości już wcześniej. W wywiadzie dla "Teraz Rock" tłumaczyła, że wers "Skasowałam Poloneza obok kina" z utworu "Złamane serce jest OK" to element fabularny, choć inspirowany młodością. Jej ojciec naprawdę jeździł Polonezem, ale nie brał udziału w żadnym poważnym zdarzeniu drogowym.

Daria Zawiałow miała również współpracę z jednym z producentów aut. Suzuki Motor Poland promowało model Ignis w teledysku "Miłostki".

Daria Zawiałow kończy rok z przytupem

Oprócz sukcesu związanego z wymarzonym prawem jazdy, w tym samym wpisie Daria przekazała także informacje dotyczące powrotu na scenę. Na to fani czekali najbardziej.

10 grudnia rusza sprzedaż limitowanej puli świątecznych biletów na cztery koncerty zaplanowane na 2027 rok. Do sprzedaży trafi także limitowany merch oraz artystka udostępniła ponadto świeże nagranie z wrześniowego koncertu na Błoniach PGE Narodowego - największego solowego występu w jej karierze.

