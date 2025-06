Nowy most, przewidywany jako Most Mojżesza, ma obsługiwać ponad milion podróżnych rocznie i poprawić logistykę oraz turystykę w regionie.

Gigantyczny most ma połączyć Arabię Saudyjską i Egipt przez Morze Czerwone - tam, gdzie według biblijnej opowieści Mojżesz rozstąpił wody. Chociaż o poprawie transportu lądowego w tamtym rejonie mówi się już od dekad, to bardziej wiążące plany dotyczące budowy ogłosił w 2016 r. król Arabii Saudyjskiej, Salman.

Minister transportu Egiptu Kamel al-Wazir potwierdził, że etap planowania został już zakończony i rząd jest gotowy do rozpoczęcia budowy w każdej chwili. Podkreślił, że obecnie za transport pomiędzy krajami odpowiedzialna jest spółka Arab Bridge Maritime Co., która dysponuje 13 statkami i zajmuje się przewożeniem towarów między państwami.

Szacuje się, że nowa inwestycja stworzy tysiące nowych miejsc pracy po obu stronach Morza Czerwonego. Sam most ma również pełnić funkcję alternatywnej trasy pielgrzymkowej do Mekki i ma obsługiwać ponad milion podróżnych każdego roku. Egipt zapowiedział, że jest gotowy do rozpoczęcia budowy choćby dziś, jednakże obecnie należy czekać na decyzję ze strony władz Arabii Saudyjskiej. Most znacznie poprawi logistykę, handel i turystykę w regionie cieśniny Tirańskiej.